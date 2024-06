Vụ tấn công ở Dagestan: 8 người thiệt mạng, Nga điều tra hành vi khủng bố

Các tay súng trong vụ khủng bố ở Dagestan. (Nguồn: TTXVN)

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời giới chức an ninh cho biết Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về "các hành vi khủng bố", sau khi các tay súng ngày 23/6 tấn công các giáo đường Do Thái và nhà thờ Chính thống giáo ở Cộng hòa Dagestan, vùng Bắc Kavkaz của Nga.

Một linh mục, 6 cảnh sát và một thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Các cuộc tấn công diễn ra ở Makhachkala, thành phố lớn nhất của Dagestan và thành phố ven biển Derbent, nơi vẫn đang diễn ra đấu súng.

Nhân chứng cho biết có thể nghe thấy tiếng súng gần một nhà thờ ở Makhachkala trong khi các cuộc đấu súng vẫn đang tiếp tục ở Derbent. Bộ Nội vụ Dagestan cho biết, họ đã tiêu diệt 2 tay súng ở Makhachkala.

Chủ nhật là một ngày lễ tôn giáo của Giáo hội Chính thống giáo Nga, được gọi là Lễ Ngũ tuần.

Dagestan là một vùng có phần lớn người dân theo đạo Hồi, giáp ranh với Chechnya.

"Tối nay, tại các thành phố Derbent và Makhachkala, các cuộc tấn công vũ trang đã được thực hiện vào hai nhà thờ Chính thống giáo, một giáo đường Do Thái và một trạm kiểm soát cảnh sát", Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia cho biết trong một tuyên bố gửi hãng tin RIA Novosti.

Hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố, theo thông tin sơ bộ, một linh mục của Giáo hội Chính thống giáo Nga và các nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Dagestan Gayana Gariyeva cho biết, tổng cộng 6 cảnh sát đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong các cuộc tấn công.

Theo người phát ngôn, một linh mục 66 tuổi đã thiệt mạng ở Derbent. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga cho biết một sĩ quan của họ đã thiệt mạng ở Derbent và một số người khác bị thương.

Đài phát thanh RGVK của Dagestan xác định danh tính vị linh mục là Nikolai Kotelnikov, đã phục sự hơn 40 năm ở Derbent.

"Giáo đường Do Thái ở Derbent đang bị cháy", Chủ tịch Hội đồng công chúng của Liên bang Cộng đồng Do Thái Nga, Boruch Gorin, viết trên Telegram. "Không thể dập tắt ngọn lửa. Hai người thiệt mạng, một cảnh sát và một nhân viên bảo vệ".

Ông cho biết thêm: "Giáo đường Do Thái ở Makhachkala cũng đã bị phóng hỏa và thiêu rụi". Theo ông, ở Derbent, lính cứu hỏa đã được yêu cầu rời khỏi giáo đường đang cháy vì nguy cơ "những kẻ khủng bố vẫn còn bên trong".

Hồi tháng 4, Cơ quan an ninh FSB của Nga thông báo đã bắt giữ 4 người ở Dagestan vì nghi ngờ âm mưu thực hiện một vụ tấn công chết người vào địa điểm tổ chức hòa nhạc Crocus City Hall của Moskva vào tháng 3, vụ tấn công do Nhà nước Hồi giáo IS nhận tiến hành.

Những tay súng này được cho là từng đến Syria để gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Năm 2015, nhóm này tuyên bố đã thành lập một "chi nhánh" ở Bắc Kavkaz./.