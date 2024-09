Chợ Đồn: Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Công bố quyết định điều động đối với 06 đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn công bố quyết định về công tác cán bộ đối với 06 đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã:

Đồng chí Bàn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lãng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Quang Hoạt, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lạc được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bạch, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nông Sỹ Nước, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lạc, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Triệu Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bạch, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Đức Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sảo được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lãng, nhiệm kỳ 2020-2025. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024.

Cũng trong sáng 30/9, UBND huyện công bố quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện.

Đối với bậc Mầm non có 09 đồng chí được điều động và bổ nhiệm gồm: Nông Thị Liệu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Thắng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Sảo; Triệu Thị Hoè, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Sảo giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Phong; Chu Thị Tám, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Phong giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Sảo; Nông Thị Quỳnh Thêu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bằng Lãng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Thắng; Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Phái; Hoàng Thị Bay, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Phái giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thịnh; Hoàng Thị Mến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Bạch giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lạc; Nông Thị Viết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Cường giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng; Nông Thị Kiều Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lạc giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Bạch.

Công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện.

Đối với Bậc Tiểu học có 02 đồng chí được điều động và bổ nhiệm gồm: Đặng Xuân Khu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trung giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thượng; Ma Khắc Phay, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thượng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trung.

Đối với bậc THCS có 05 đồng chí được điều động và bổ nhiệm gồm: Ma Quang Huấn, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đại Sảo; Lê Đức Mạnh, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đồng Thắng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH&THCS Yên Mỹ; Phan Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đại Sảo giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH&THCS Yên Thịnh; Đinh Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Yên Mỹ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đồng Thắng; Nông Thị Thêu, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Yên Thịnh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ./.