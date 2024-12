Chợ Đồn khai mạc Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024

235 thí sinh có mặt tham gia thi vòng 2 vào sáng 04/12/2024.

Năm 2024 huyện Chợ Đồn tuyển dụng 33 chỉ tiêu, trong đó: Các đơn vị trường học 30 chỉ tiêu (giáo viên mầm non 03 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học 07; giáo viên trung học cơ sở 14; nhân viên y tế 04; nhân viên thiết bị - thí nghiệm 01; nhân viên kế toán 01). Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 02 chỉ tiêu (giáo viên trung học phổ thông 01; giáo viên giáo dục nghề nghiệp 01). Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện 01 chỉ tiêu (phát thanh viên).

Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn năm 2024 đã có 353 thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự tuyển, số có mặt tham gia thi vòng 2 là 235 thí sinh.

Đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức khai mạc Kỳ thi.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Triệu Huy Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn năm 2024 nhấn mạnh: Đây là Kỳ thi quan trọng nhằm bổ sung số lượng viên chức còn thiếu cho các đơn vị sự nghiệp của huyện. Để chuẩn bị cho Kỳ thi, thời gian qua huyện đã tập trung triển khai thực hiện các bước theo quy định. Đồng chí Chủ tịch huyện yêu cầu các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy định. Các lực lượng y tế và an ninh bảo đảm tốt an toàn an ninh, tạo không khí thoải mái và điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, tự giác chấp hành đúng các quy định, vận dụng tốt các kiến thức đã tích lũy để hoàn thành bài thi tốt nhất./