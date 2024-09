Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kiểm tra khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại Chợ Đồn

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc.



Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Chợ Đồn có hơn 900 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 05 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 234 nhà bị thiệt hại từ 30-50%, 244 nhà bị ngập, 443 nhà phải di dời khẩn cấp. Đặc biệt từ 14 giờ ngày 11/9 đến 21 giờ ngày 12/9 huyện đã phải di dời 34 hộ dân thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc; 21 hộ dân tại thôn Tà Han, xã Xuân Lạc; 07 hộ dân thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh; 09 hộ dân thôn Bản Khắt, xã Quảng Bạch do xuất hiện nhiều vết nứt đứt đoạn (có hiện tượng sụt đất, dài khoảng 100m có nguy cơ sạt lở cao, sạt cả quả đồi).

Thăm, động viên các hộ phải di dời khẩn cấp hiện đang ở tạm tại đình chợ Đồng Lạc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tại thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc, nơi có hơn 30 hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở.

Với quan điểm tính mạng con người là trên hết, Chủ tịch UBND tỉnh mong bà con yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi di tản, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương thường xuyên thăm nắm tình hình, đảm bảo đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, có khó khăn kịp thời đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ, giải quyết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại vùng lũ Nam Cường.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên bà con thôn Bản Chảy, xã Nam Cường hiện đang bị chia cắt do nước dâng cao.

Hiện tại vùng lũ Nam Cường nước vẫn đang ngập sâu và rút chậm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương bảo đảm an tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, không để người dân bị thiếu đói khi bị cô lập do ngập lụt; có biện pháp khắc phục, khôi phục sản xuất, vệ sinh môi trường sau thiên tai, lũ rút đến đâu tập trung khắc phục đến đó và ổn định đời sống bà con đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, tạo điều kiện để cho học sinh vùng lũ sớm quay trở lại trường học./.