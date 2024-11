BBK - Sáng 22/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trường Mầm non Phúc Lộc, xã Phúc Lộc (Ba Bể); Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh; Trường Mầm non Phương Anh, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh tổ chức Chương trình thiện nguyện "Phương Anh trao yêu thương 2024".

Đoàn thiện nguyện trao quà cho học sinh Điểm trường Khuổi Tẩu.

Trường Mầm non Phúc Lộc thuộc địa bàn vùng đặc biệt khó khăn của huyện Ba Bể, có 01 điểm trường chính và 09 điểm trường lẻ. Trên 60% gia đình học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; 05 điểm trường chưa có điện lưới quốc gia.

Thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh đã kết nối với Trường Mầm non Phương Anh phối hợp với hội phụ huynh quyên góp nhiều phần quà.

Các em học sinh Điểm trường Phiêng Chỉ nhận quà của nhà tài trợ.

Tặng quà cho học sinh Điểm trường Phja Khao.

Tại Chương trình, Ban tổ chức trao trên 230 phần quà gồm nhiều vật dụng phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ như: Giường, đồng hồ treo tường, thớt, dao, bát, thìa, đĩa, rổ, chậu, cốc... cho Trường Mầm non Phúc Lộc. Trao quà cho các học sinh mầm non Điểm trường Khuổi Tẩu, Nhật Vẹn, Phiêng Chỉ, Nà Ma, Phja Khao, Cốc Diển thuộc Trường Mầm non Phúc Lộc; mỗi phần quà gồm áo khoác, tất, ủng, bánh, sữa. Tổng trị giá các phần quà là 130 triệu đồng./.