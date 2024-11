Đề nghị bổ sung lực lượng Kiểm lâm, Công an xã vào lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sáng 01/11.

Đầu phiên họp, Quốc hội đã nghe cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra báo cáo về dự thảo Luật. Dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp này gồm 9 chương, 59 điều, trong đó bổ sung 5 nhóm nội dung mới, tập trung vào cải thiện các quy định cứu nạn cứu hộ trong nhiều tình huống và tăng cường tính chặt chẽ trong kiểm tra an toàn phòng cháy.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận và đề xuất thêm những biện pháp đảm bảo an toàn, các quy định về hoạt động và lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Góp ý vào các quy định cụ thể của dự thảo Luật, đồng chí Hà Sỹ Huân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đề nghị bổ sung cơ quan kiểm lâm là cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, để thống nhất với quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2017: “Kiểm lâm là tổ chức có chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng”.

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đề nghị bổ sung lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đối với quy định về thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, đại biểu Hà Sỹ Huân phân tích, dự thảo Luật hiện quy định cơ quan Công an chỉ thẩm định đối với thiết kế hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy, phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy và phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy sau thiết kế cơ sở, không còn bước cho ý kiến đối với giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Lập báo cáo nghiên cứu khả thi). Như vậy, sẽ xảy ra trường hợp phải điều chỉnh dự án hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư khi cơ quan Công an có ý kiến thẩm định chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, dẫn đến phát sinh thêm các thủ tục điều chỉnh làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, dự thảo Luật chưa có quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Luật Xây dựng. Do đó, đại biểu đề nghị xem xét bổ sung nội dung thẩm định của cơ quan Công an đối với bước chuẩn bị dự án (bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) và thẩm định đối với công trình, dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng khi thuộc đối tượng thẩm định về phòng cháy, chữa cháy cho đầy đủ.

Quan tâm đến lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn Hà Sỹ Huân đề nghị bổ sung quy định lực lượng Công an xã vào lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vì thực tế tại cơ sở, Công an xã là lực lượng đầu tiên tiếp nhận tin báo và cũng là lực lượng chỉ huy tại chỗ khi có mặt tại nơi xảy ra cháy và trong Thông tư số 141, ngày 23/12/2020 của Bộ Công an quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân đã quy định nhiệm vụ của Công an cấp xã là “…Nắm tình hình, phối hợp hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy tại địa bàn, cơ sở được phân công quản lý; tham gia điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ theo quy định của pháp luật”.

Theo chương trình Kỳ họp, dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025./.