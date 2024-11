Điểm báo in Bắc Kạn ngày 04/11/2024

Trên số báo in ra ngày 04/11/2024 có một số thông tin như sau:

>> Đề nghị bổ sung Kiểm lâm, Công an xã vào lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Xem trang 1, 6)

Trong ngày làm việc thứ 11 của Kỳ họp thứ Tám (01/11), Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời xem xét chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

>> Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2024)

Đồng chí Hoàng Văn Thụ, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng (Xem trang 1, 3)

Đồng chí Hoàng Văn Thụ là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, sinh ngày 04/11/1909 trong một gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học tại châu Văn Uyên (nay thuộc xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Với trọng trách Đảng tin tưởng giao phó, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã cùng Ban Chấp hành Trung ương do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển các tổ chức Đảng và Mặt trận Việt Minh từ Trung ương tới địa phương; xây dựng An toàn khu (ATK); đẩy mạnh công tác công vận, binh vận, địch vận, xây dựng lực lượng vũ trang… rất hiệu quả, góp phần vào quá trình chuẩn bị mọi mặt, thúc đẩy thời cơ, tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

>> Thúc đẩy thương mại điện tử vùng đồng bào DTTS (Xem trang 2)

Trong thời đại công nghệ 4.0, con đường ngắn nhất để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ chính là thông qua thương mại điện tử. Nắm bắt được điều này, những năm gần đây các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã có những cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận và khai thác lợi thế từ hình thức thương mại tiện dụng này.

>> Hạn chế trong chuyển đổi số văn hóa, du lịch (Xem trang 3)

Trong năm 2024, lĩnh vực văn hóa và du lịch của tỉnh đã có những bước tiến quan trọng nhờ chuyển đổi số, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng và bảo tồn văn hóa hiệu quả.

>> Công ty TNHH May công nghiệp Bắc Kạn “khát” công nhân (Xem trang 4)

Ngành công nghiệp dệt may và da giày nước ta đang trong giai đoạn hồi phục. Nắm bắt cơ hội thuận lợi đó, Công ty TNHH May công nghiệp Bắc Kạn đã “kéo” được khá nhiều đơn hàng sản xuất quần áo xuất khẩu. Đơn hàng dồi dào nhưng nguồn lao động tại tỉnh lại thiếu hụt trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất.

Bà Lê Thị Hà, Giám đốc công ty cho biết: “Công ty là chi nhánh trong hệ thống của Công ty Cổ phần may Chiến Thắng (Hà Nội). Hiện nay đã và đang tạo việc làm cho hơn 130 công nhân với 03 dây chuyền sản xuất các đơn hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Từ đầu năm đến nay, công ty liên tục nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu do phía Công ty Cổ phần may Chiến Thắng đàm phán ký kết và phân bổ cho các chi nhánh. Tuy nhiên, công ty không thể nhận tăng thêm đơn hàng, đầu tư thêm dây chuyền sản xuất do không tuyển thêm được công nhân. Khó khăn này vẫn tồn tại mặc dù công ty đã triển khai thông tin tuyển dụng trên nhiều kênh, như: Thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, trực tiếp xuống các thôn bản tuyên truyền đến người dân, khuyến khích công nhân trong công ty vận động người thân vào làm... nhưng số lượng tuyển được không đáng kể”.