Điểm báo in Bắc Kạn ngày 10/2/2025

Trên số báo in ra ngày 10/2/2025 có một số thông tin như sau:

>> Thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm (Xem trang 1, 3)

Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, bầu không khí làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở nên sôi động, nhộn nhịp, báo hiệu một năm mới đầy triển vọng.

Hiện tại, Công ty TNHH May Công nghiệp Bắc Kạn có hơn 130 công nhân, trong đó có 123 đoàn viên công đoàn. Đại diện Công ty cho biết, năm 2024, ngành dệt may trong nước dần phục hồi, giúp Công ty duy trì ổn định và tăng trưởng tốt. Tổng doanh thu đạt trên 11 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023. Thu nhập bình quân của công nhân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng. Dự báo năm 2025, Công ty sẽ có nhiều bước tiến mới.