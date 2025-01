Ngày 12/1, tại Ngân Sơn có nơi nhiệt độ xuống còn hơn 1 độ C

BBK - Do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường mạnh, kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao, thời tiết các khu vực trong tỉnh trời rét hại.

Sáng ngày 12/01/2025 Trạm khí tượng Ngân Sơn đã quan trắc được sương muối với nhiệt độ thấp nhất trong lều khí tượng tại TP Bắc Kạn 3,5 độ C, thị trấn Chợ Rã 3,7 độ C, vùng núi cao Ngân Sơn 1,4 độ C; Ngày nắng hanh khô, độ ẩm thấp.

Đêm nay và ngày mai, chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường dịch chuyển ra phía Đông và suy yếu chậm, kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh khô, Trời rét hại về đêm và sáng sớm./.