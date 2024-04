Điểm báo in Bắc Kạn ngày 15/4/2024

Trên số báo in ra ngày 15/4/2024 có một số thông tin như sau:

>> Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X sẽ diễn ra sáng 19/4 (Xem trang 1, 7)

Chiều 12/4, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 4 (mở rộng) để bàn về thời gian tổ chức và nội dung Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 18), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp.

Tại phiên họp, sau khi thảo luận và tham khảo ý kiến các ban, ngành chuyên môn, Thường trực HĐND tỉnh chốt thời gian dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào sáng 19/4/2024.

Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024)

Lực lượng Cảnh sát cơ động Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (Xem trang 1, 3)

Không quản ngại khó khăn vất vả, luôn có mặt ở tuyến đầu, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, những năm qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện xứng đáng vai trò, trách nhiệm là “Lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn bảo đảm và giữ gìn an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lực lượng Cảnh sát cơ động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

>> Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất ruộng- định hướng đúng, hiệu quả cao (Xem trang 2)

Nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, thiếu nước tưới tiêu sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhân lực gia đình.

Chị Hà Thị Trà My, xã Thanh Vận (Chợ Mới) trồng ớt trên đất ruộng cho hiệu quả khá.

>> “Tận nghĩa” với những Anh hùng liệt sĩ (Xem trang 3)

Những năm qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của người dân đã giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh đạt được những kết quả nhất định. Đây không chỉ trách nhiệm mà còn thể hiện nghĩa cử tri ân của hệ thống chính trị và người dân với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc.

Ban Chính sách, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiếp nhận bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ các địa phương.

>> Chuyển đổi số trong đào tạo lái xe ô tô (Xem trang 4)

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng đào tạo, thời gian qua, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, bảo đảm ATGT, giảm thiểu TNGT.

Thực hành lái xe ô tô trên ca bin điện tử tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

>> Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn (Xem trang 5)

Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn” đã và đang được cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện, phát huy hiệu quả trong thực tế...

Trung bình Hợp tác xã Tân Dân tiêu thụ từ 15 đến 20 tấn chuối nguyên liệu/tháng.

>> Thanh niên Chợ Mới xung kích phát triển kinh tế (Xem trang 6)

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Chợ Mới nỗ lực thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế, bước đầu mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Cơ sở sản xuất bánh gio của chị Nương cho thu nhập cao.

>> Đẩy mạnh công tác truyền thông về BHXH, BHYT (Xem trang 7)

Thời gian qua, bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền trong việc thực hiện các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Qua đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

>> Hỗ trợ nước sinh hoạt giúp nâng cao chất lượng đời sống đồng bào vùng cao (Xem trang 8)

Từ nguồn lực Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, nhiều hộ dân được hỗ trợ về nước sinh hoạt giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xã Dương Sơn (Na Rì) cấp téc chứa nước cho hộ đồng bào DTTS trên địa bàn.

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo ngày 15/4/2024 tại đây.