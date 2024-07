Điểm báo in Bắc Kạn ngày 19/7/2024

Trên số báo in ra ngày 19/7/2024 có một số thông tin như sau:

>> Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X (Xem trang 1, 7)

Trong các ngày 17-19/7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 21 để đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và quyết nghị những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh phiên khai mạc.

>> Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân vững mạnh toàn diện (Xem trang 1, 2)

Cảnh sát nhân dân là lực lượng nòng cốt đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội. Thời gian qua, các lực lượng Cảnh sát thuộc Công an tỉnh đã phát huy sứ mệnh “lá chắn thép vững chắc” bảo vệ Nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

>> Cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan (Xem trang 2)

Theo thông tin cảnh báo từ Cục C02, Bộ Công an, thời gian gần đây, tại địa bàn các tỉnh miền Bắc xuất hiện đối tượng trộm cắp tài sản tại các công sở với thủ đoạn tinh vi.

Trụ sở cơ quan, nhất là các Phòng Tài chính - Kế hoạch của huyện/thành phố là mục tiêu của đối tượng trộm cắp tài sản.

>> Nhiều dự án chăn nuôi bị ảnh hưởng (Xem trang 3)

Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn tỉnh, nhiều chuỗi liên kết, mô hình cộng đồng chăn nuôi lợn theo các chương trình bị đình trệ. Hiện, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang chủ động chuyển hướng sang thực hiện các vật nuôi, cây trồng khác để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

17/17 xã, thị trấn của huyện Na Rì có dịch tả lợn châu Phi gây hại ảnh hưởng đến triển khai dự án chăn nuôi sử dụng nguồn vốn sự nghiệp. Trong ảnh: Tiêu hủy lợn bị dịch tại xã Dương Sơn.

>> Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn (Xem trang 4, 5)

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới – Bắc Kạn quy mô cao tốc 04 làn xe với chiều dài 28,8km đang được tỉnh Bắc Kạn tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.

Công tác đo đạc kiểm đếm được thực hiện tại địa bàn xã Thanh Vận (Chợ Mới).

Chỉ đạo về công tác GPMB tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Các cơ quan được giao nhiệm vụ trong công tác này cần tính toán đúng, đủ, kể cả các trường hợp phát sinh, hạn chế tình trạng thiếu phải bổ sung mất nhiều thời gian, khuyến khích các hộ dân tự tìm đất tái định cư tại chỗ. Đối với các khu tái định cư phải thiết kế đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để người dân có thể làm nhà ở ngay được. Chủ động, linh hoạt trong các khâu, các bước, cái nào song hành được phải làm đồng thời. Đối với hộ dân nào chưa thực sự đồng thuận trong GPMB đề nghị huyện Chợ Mới và thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Đối với những nhóm, hộ gia đình có tài sản thuộc trường hợp đặc biệt khó tính toán mức độ bồi thường, cần tổng hợp báo cáo tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết, mục tiêu sớm có toàn bộ mặt bằng để triển khai dự án”.

>> Cùng phụ nữ đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử (Xem trang 6)

Thời gian qua, nhiều hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ; các sở, ngành chức năng của tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, từng bước thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh.

Sản phẩm của HTX Hoàng Hương được bán trên sàn thương mại điện tử shopee.vn.

>> Nhiệm vụ sau thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh (Xem trang 7)

Ngày 01/7, Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Kạn chính thức được thành lập. Sau khi thành lập, đơn vị đã và đang khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết.

Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Kạn.

>> Cung ứng đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho năm học mới (Xem trang 8)

Chỉ còn hơn một tháng nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh bước vào năm học mới. Để đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho năm học mới Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn, là đơn vị phân phối chính về thiết bị học tập của tỉnh đã và đang tích cực nhập về nhiều sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng phục vụ học tập, để đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa học sinh.

Phụ huynh học sinh lựa chọn sách giáo khoa, đồ dùng học tập tại Siêu thị Sách -Thiết bị trường học.

