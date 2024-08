Điểm báo in Bắc Kạn ngày 19/8/2024

Trên số báo in ra ngày 19/8/2024 có một số thông tin như sau:

>> Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ (Xem trang 1, 2)

Sáng 16/8, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu khai mạc.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, nắm vững quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước, để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước hết tại từng cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định hệ thống chính trị.

>> Kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập huyện Pác Nặm (19/8/2003 - 19/8/2024)

Đoàn kết xây dựng huyện Pác Nặm ngày càng phát triển (Xem trang 1, 3)

Kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập huyện (19/8/2003 - 19/8/2024), sau 21 năm thành lập huyện, đến nay diện mạo huyện Pác Nặm đã có những đổi thay tích cực, kinh tế - xã hội của huyện từng bước phát triển, đời sống của Nhân dân được nâng lên.

Một góc trung tâm huyện Pác Nặm hôm nay.

>> Giải quyết vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường (Xem trang 2)

Thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS-VSMTNT) nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn. NHCSXH phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tổ chức tuyên truyền, triển khai đến người dân trên địa bàn tỉnh mang lại những chuyển biến tích cực.

Nguồn vốn tín dụng chính sách về NS-VSMTNT đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng cao.

>> Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm (Xem trang 3)

Thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Diễn tập xử lý tình huống xảy ra cướp ngân hàng.

>> Kịp thời chuyển dự án chăn nuôi lợn sang các dự án khác do ảnh hưởng của dịch bệnh (Xem trang 4)

Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, một số dự án chăn nuôi lợn thuộc các chương trình MTQG buộc phải chuyển sang các dự án khác để tránh thiệt hại, đồng thời đảm bảo tiến độ giải ngân.

Bà Nguyễn Thị Tiềm là hộ nghèo ở thôn Nà Đon, xã Thanh Vận (Chợ Mới) được hỗ trợ nuôi trâu sinh sản từ dự án thuộc Chương trình MTQG.

Đến nay dịch tạm lắng, có 29 xã đã công bố hết dịch, tuy nhiên tại một số huyện vẫn phát sinh bệnh rải rác chưa thể kiểm soát. Chính vì tính chất phức tạp của dịch bệnh nên các địa phương được thụ hưởng các dự án chăn nuôi lợn buộc phải tạm dừng, tìm hướng chuyển sang các dự án khác để hạn chế rủi ro.

>> Giải pháp giảm tác hại thuốc lá từ chính sách thuế (Xem trang 5)

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng gia tăng bệnh tật, tạo gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội. Hiện nay Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi với thuốc lá nhằm hạn chế việc tiêu thụ loại mặt hàng này.

Hội thảo cung cấp bằng chứng về tác hại của thuốc lá, đồ uống có đường và các giải pháp giảm tác hại, đặc biệt là chính sách thuế tổ chức tại tỉnh Điện Biên vừa qua, hầu hết các đại biểu đều thống nhất tăng thuế đối với mặt hàng thuốc lá.

Tại Hội thảo cung cấp bằng chứng về tác hại của thuốc lá, đồ uống có đường và các giải pháp giảm tác hại, đặc biệt là chính sách thuế tổ chức tại tỉnh Điện Biên vừa qua có sự tham dự của các chuyên gia trong nước, quốc tế và cán bộ Sở Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc, đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành thảo luận và thống nhất: Thuế và giá là giải pháp có chi phí thấp nhưng hiệu quả cao trong giảm tiêu dùng thuốc lá so với các giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá khác và là giải pháp dự phòng hữu hiệu đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới khuyến cáo các nước áp dụng...

>> Công đoàn tham gia xây dựng Đảng (Xem trang 6)

Thời gian qua, bằng nhiều nội dung, hình thức, công đoàn các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Lễ kết nạp đảng viên Sở Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024).

>> Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho y tế cơ sở (Xem trang 7)

Bắc Kạn là một trong những tỉnh có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cao, đặc biệt là trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chính vì vậy, việc tăng cường hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật thực hiện các can thiệp về chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em tại các cơ sở y tế là rất cần thiết, góp phần nâng cao tay nghề của đội ngũ y tế cơ sở, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trên địa bàn.

Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật tại Trạm Y tế xã Văn Vũ (Na Rì).

>> Công an tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số (Xem trang 8)

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số, thời gian qua, Công an tỉnh tập trung tham mưu, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm chuyển đổi số căn bản, toàn diện, đồng bộ các hoạt động của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương, phát triển môi trường số an toàn hiệu quả phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn.

Lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh chuyển hoạt động lưu trữ theo phương thức truyền thống sang lưu trữ điện tử song hành.

