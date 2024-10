Điểm báo in Bắc Kạn ngày 21/10/2024

Trên số báo in ra ngày 21/10/2024 có một số thông tin như sau:

>> Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển (Xem trang 1, 7)

Sáng 19/10, tại Hội trường tỉnh, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, đổi mới, phát huy lợi thế, hội nhập và phát triển”, đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Đại biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh.

>> Phấn đấu hoàn thành cầu treo Pác Ngòi trong tháng 12/2024 (Xem trang 1, 3)

Hạng mục nâng cấp, sửa chữa cầu treo Pác Ngòi (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể) thuộc Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực hồ Ba Bể nằm trên tuyến đường tỉnh 254 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu giao thông phục vụ dân sinh và phát triển du lịch hồ Ba Bể. Hiện nay, chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2024.

Tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu treo Pác Ngòi.

>> Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng qua kiểm tra, giám sát (Xem trang 2)

Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Kạn có 04 đảng bộ trực thuộc và 08 Đảng bộ Quân sự huyện, thành phố, 56 chi bộ trực thuộc, 01 đảng bộ bộ phận với 707 đảng viên. Xác định phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát một cách đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, kế hoạch đề ra.

Đại tá Hứa Chiến Thắng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với Ủy ban Kiểm tra các huyện, thành ủy trên địa bàn.

>> Số hóa góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại huyện Chợ Đồn (Xem trang 3)

Nhằm hưởng ứng chuyển đổi số, huyện Chợ Đồn đã từng bước số hóa các hoạt động quản lý về an ninh trật tự, tạo ra những chuyển biến tích cực trong quá trình duy trì trật tự an toàn xã hội. Việc ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực từ quản lý hành chính, theo dõi an ninh đến điều phối lực lượng đã giúp chính quyền và lực lượng công an huyện thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn.

Trung tâm Điều hành thông minh huyện Chợ Đồn kết nối với hệ thống camera theo dõi an ninh tại các điểm phức tạp về tình hình an ninh, trật tự xã hội; camera giám sát giao thông tại ngã tư và cửa ngõ thị trấn Bằng Lũng.

>> Phát huy vai trò của hợp tác xã trong phát triển du lịch (Xem trang 4, 5)

Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã tận dụng được tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên của địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên.

Dịch vụ hát Then phục vụ du khách của thành viên HTX Du lịch xanh hồ Ba Bể.

>> Tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn để giảm nghèo (Xem trang 4, 5)

Xác định xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, huyện Pác Nặm đã tập trung nguồn lực để thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đổi thay diện mạo khu vực nông thôn.

Công trình xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm được đầu tư với tổng vốn 110 tỷ đồng, hiện nay đã triển khai thực hiện đạt gần 70% kế hoạch.

>> Chi bộ Trường Tiểu học Cao Kỳ đẩy mạnh việc học và làm theo Bác (Xem trang 6)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có sức lan tỏa, giúp nhiều cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, nêu gương trong mọi phong trào, hoạt động. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình, trong đó có Chi bộ Trường Tiểu học Cao Kỳ (Chợ Mới).

Trường Tiểu học Cao Kỳ tổ chức Lễ kết nạp Đội tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu (xã Cẩm Giàng, Bạch Thông).

>> Na Rì: Công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính (Xem trang 7)

Năm 2024, huyện Na Rì chú trọng công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số giúp huyện Na Rì thực hiện tốt công tác CCHC và mang lại lợi ích cho người dân.

>> Giảm nghèo ở Chu Hương (Xem trang 8)

Cấp ủy, chính quyền xã Chu Hương (Ba Bể) đã và đang tập trung sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án nhằm nâng cao đời sống của người dân và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Khánh thành, bàn giao “Ngôi nhà 19/8” cho cháu Lê Phạm Thu Thảo, 10 tuổi ở thôn Bản Trù.

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo ngày 21/10/2024 tại đây.