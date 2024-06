Điểm báo in Bắc Kạn ngày 26/6/2024

Trên số báo in ra ngày 26/6/2024 có một số thông tin như sau:

>> Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) (Xem trang 1, 2)

Trong phiên họp sáng 25/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh thảo luận góp ý dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi).

Luật Công chứng (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp này để thay thế cho Luật Công chứng năm 2014, nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức và hoạt động công chứng; khắc phục những hạn chế, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hóa, nâng cao chất lượng và tính bền vững của hoạt động công chứng, từng bước phát triển nghề công chứng Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

>> BẮC KẠN - ĐIỂM NHẤN DU LỊCH VÙNG VIỆT BẮC (Xem trang 1, 4 và 5)

Kỳ 1: Tiềm năng lớn

Bắc Kạn, một tỉnh miền núi nằm giữa vùng Việt Bắc, được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan tuyệt đẹp và di sản văn hóa phong phú. Từ hồ Ba Bể kỳ vĩ đến các bản làng độc đáo, Bắc Kạn không chỉ là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích khám phá thiên nhiên mà còn là nơi trải nghiệm sâu sắc về văn hóa và lịch sử…

Múa bát - trải nghiệm văn hóa đang được du khách ưa chuộng khi đến du lịch hồ Ba Bể và các vùng phụ cận.

>> HTX Tài Hoan liên kết giúp người dân giảm nghèo (Xem trang 2)

Hợp tác xã Tài Hoan, xã Côn Minh (Na Rì) có sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Nhiều năm qua, HTX gắn kết với hộ dân xây dựng vùng nguyên liệu, việc này không chỉ giải quyết cho hoạt động của HTX mà còn góp phần trong công tác giảm nghèo.

HTX Tài Hoan cung cấp phân vi sinh ủ từ bã dong cho các hộ liên kết.

>> Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và quốc phòng (Xem trang 3)

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác này.

Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh phối hợp luyện tập phương án A2 bảo vệ cơ quan, đơn vị.

>> Huyện Chợ Mới đề xuất cơ chế giải phóng mặt bằng, xử lý điểm đen giao thông (Xem trang 4, 5)

Một số vị trí mất an toàn trên Quốc lộ 3 đoạn qua các xã: Nông Hạ, Cao Kỳ, Hoà Mục (Chợ Mới) trong nhiều năm qua luôn là nỗi lo của người tham gia giao thông. Để xử lý, Cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, công trình này đang vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Cung đường nhỏ hẹp, quanh co, hạn chế tầm nhìn là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông tại Quốc lộ 3, đoạn qua huyện Chợ Mới.

Để đảm bảo tiến độ thi công theo đúng kế hoạch và thuận lợi trong công tác GPMB, UBND huyện Chợ Mới đề nghị UBND tỉnh chấp thuận, cho phép hỗ trợ bồi thường theo Điều 25, Nghị định số 47/ NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với các hộ có tài sản vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng (trên phạm vi đất không được thu hồi) đã được tạo lập hợp pháp bằng 100% theo đơn giá bồi thường do UBND tỉnh ban hành. Cho phép vừa thi công vừa thực hiện công tác GPMB trên cơ sở tuyên truyền, vận động và có sự đồng thuận của các hộ dân bị ảnh hưởng.

>> Ghi ở nơi giúp làm lại những cuộc đời (Xem trang 6)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị. Cùng với điều trị theo đúng phác đồ, học viên được tạo điều kiện để lao động và học nghề, giúp tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống sau này.

Sau thời gian điều trị cắt cơn giải độc, học viên được tham gia các hoạt động dạy nghề, lao động trị liệu.

>> Tuổi trẻ Bắc Kạn hành động vì môi trường xanh (Xem trang 7)

Phát huy vai trò tiên phong, tuổi trẻ tỉnh Bắc Kạn luôn là một trong những lực lượng đi đầu ở các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) bằng nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Thanh niên hỗ trợ Lắp đặt bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng xã Sỹ Bình (Bạch Thông).

>> Hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ (Xem trang 7)

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho phụ nữ.

Sản phẩm đào tiên của HTX đào tiên Pác Ả, thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) được nhiều người tiêu dùng biết đến.

>> Kiểm tra, giám sát giúp Chương trình MTQG đi đúng và trúng đích (Xem trang 8)

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp, ngành tăng cường thực hiện, qua đó kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc đề ra giải pháp khắc phục phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện các chương trình MTQG tại xã Hiệp Lực (Ngân Sơn).

