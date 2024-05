Giám sát thực hiện mua sắm thiết bị trường học tại Ngân Sơn

Đoàn giám sát do bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì giám sát tại Trường Mầm non Bằng Vân và Trường Tiểu học Bằng Vân, xã Bằng Vân (Ngân Sơn).

Bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát ở Trường Mầm non Bằng Vân.

Tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu 02 trường đã báo cáo khái quát chung về tình hình trường, lớp và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Việc lựa chọn sách giáo khoa và mua sắm danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học được thực hiện theo đúng quy định, văn bản, thông tư các cấp; thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa và báo cáo.

Trường Mầm non Bằng Vân nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm, quản lý, trang thiết bị dạy học, như: Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi… của nhà trường hiện đã bị hỏng, xuống cấp, nguyên nhân do trường không có biên chế quản lý thiết bị riêng; đồ chơi ngoài trời không có mái che, nên dễ bạc màu, han rỉ ảnh hưởng tới việc sử dụng và không an toàn cho trẻ.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Trường Mầm non và Tiểu học Bằng Vân.

Trường Tiểu học Bằng Vân cho biết, có nhiều bộ sách giáo khoa song hành xuất bản và chưa qua dạy học thử nghiệm nên khó đánh giá chất lượng, ưu điểm, hạn chế; các bộ sách giáo khoa phát hành để nghiên cứu trong thời gian ngắn, giáo viên chưa kịp nghiên cứu sâu, thậm chí có bộ thiếu bản in, giáo viên chỉ nghiên cứu sách qua bản mềm nên gặp nhiều khó khăn… Bên cạnh đó, việc mua sắm, cung cấp thiết bị dạy học chưa kịp thời phục vụ việc dạy và học của nhà trường.

Qua giám sát cho thấy việc mua sắm trang thiết bị giáo dục của 02 trường đã tuân thủ đúng quy trình, thủ tục theo quy định, các thiết bị được bàn giao, tiếp nhận và quản lý sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, việc việc tiếp nhận trang thiết bị được cấp gặp khó khăn vì các nhà trường thiếu cán bộ có chuyên môn về nội dung này. Một số thiết bị mới nên giáo viên còn lúng túng trong quá trình sử dụng để giảng dạy. Do đó, các nhà trường kiến nghị được hỗ trợ được tập huấn nghiệp vụ về mua sắm và sử dụng trang thiết bị giáo dục; cấp trên tiếp tục quan tâm, thực hiện mua sắm trang thiết bị kịp thời cho nhà trường để phục vụ cho công tác dạy và học.

Đoàn công tác do ông Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Trường THCS – THPT Nà Phặc, Trường Tiểu học và THCS Nà Khoang, huyện Ngân Sơn.

Đoàn công tác làm việc tại Trường THCS - THPT Nà Phặc.

Tại buổi làm việc, nhà trường báo cáo việc lựa chọn sách giáo khoa và mua sắm danh mục đồ dùng, thiết bị, vật tư dạy học được thực hiện theo đúng quy định, văn bản, thông tư các cấp; việc tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa và báo cáo được thực hiện nghiêm túc.

Các trường đã phản ánh những khó khăn đến đoàn công tác như: Việc kiến nghị, đăng ký mua sách giáo khoa nhưng nhiều khi không được duyệt gây khó khăn cho công tác dạy học; điều kiện về cơ sở vật chất còn hạn chế, thiếu thốn; thiết bị được đầu tư không tập trung...

Các Đoàn công tác và trường học đã thảo luận, làm rõ nhiều nội dung, khó khăn, hạn chế và kiến nghị. Đoàn ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của nhà trường liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa, mua sắm trang thiết bị giáo dục, việc cần đầu tư cơ sở vật chất... để trình các cấp có thẩm quyền xem xét./.