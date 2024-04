Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 15 khóa XII

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các đại biểu căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả đạt được trong quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nghị quyết đề ra.

Nhiều kết quả nổi bật trong quý I/2024

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, quý I tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,9% (xếp thứ 6 trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; đứng thứ 28 và cao hơn mức bình quân chung cả nước 5,66%). Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khách du lịch và doanh thu từ du lịch trong 3 tháng đã đạt khoảng 52% kế hoạch năm… Các cấp, ngành đã tổ chức cho Nhân dân đón Tết Giáp Thìn lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm triển khai thực hiện. Đảng bộ tỉnh tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 với chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra". Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 2023.

Hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp tiếp tục được cải thiện. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh - PAPI năm 2023 tăng 08 bậc so với năm 2022, đứng thứ 22 và nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quý I còn những hạn chế như: Tiến độ gieo cấy các loại cây trồng tại một số địa phương chưa đảm bảo khung thời vụ. Tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp, hợp tác xã còn gặp khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2023 nhưng đạt thấp so với kế hoạch. Tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông, vi phạm Luật Lâm nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt gần 13% kế hoạch... Chất lượng, tiến độ một số công việc, nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tiến độ triển khai các chương trình MTQG chậm

Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025, tỉnh đã đạt một số kết quả quan trọng; đời sống mọi mặt của người dân nông thôn được nâng lên, an ninh được bảo đảm, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc.

Một số chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết, gồm: 85% xã có đường ô tô đến trung tâm xã đạt cấp 6 trở lên (đạt 106%); 95% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa (đạt 118,7%); 92% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng (đạt 104,5%); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 2,76% (đạt 115%); số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 99% kế hoạch; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% kế hoạch.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn có nhiều khó khăn, hạn chế như: Tiến độ triển khai một số dự án, tiểu dự án còn chậm, kết quả giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu đạt thấp, có nguy cơ không đạt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chưa bền vững và còn cao so với bình quân chung cả nước. Việc xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa đồng đều, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn...

Thảo luận sâu về nhiều nội dung

Sau khi chia tổ thảo luận, Hội nghị tiếp tục thảo luận tại hội trường về những nội dung như: Tiến độ giải ngân các công trình, dự án, chương trình MTQG; việc rà soát lại các nguồn vốn; đề xuất giải pháp phát huy vai trò của các doanh nghiệp để huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế nông nghiệp; hỗ trợ kinh phí cho các HTX thuê đất để tổ chức sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa; tiến độ thực hiện một số dự án lĩnh vực nông nghiệp gặp khó khăn; việc nắm bắt thông tin tổng thể và thông tin cụ thể về nguồn vốn các chương trình, dự án của một số cán bộ cơ sở còn hạn chế; chưa có giải pháp gối đàn trong thực hiện chăn nuôi theo dự án; giải pháp phát huy lợi thế về dân số, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch nghỉ dưỡng...

Làm rõ hơn một số ý kiến, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu giải pháp tăng nguồn thu ngân sách; trong đó có việc thông tin rộng rãi, đẩy mạnh quảng bá thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách...

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phân tích giải pháp phân bổ ngân sách gắn với giao nhiệm vụ. Thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XII).

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, góp ý tâm huyết của đại biểu để cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí đánh giá: Kết quả đạt được 3 tháng đầu năm và thành công của hội nghị lần này là tiền đề quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ tỉnh hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2024 và Nghị quyết số 23-NQ/TU đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung cần chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian tới như: Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân sản xuất vụ Xuân, trồng rừng theo kế hoạch. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, phòng chống thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách; thường xuyên rà soát, có phương án xử lý dứt điểm các dự án không hiệu quả, chậm tiến độ, vi phạm cam kết. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Khẩn trương triển khai, cụ thể hoá một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết số 111/2024/QH15, ngày 18/01/2024 của Quốc hội đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, điều kiện của địa phương.

Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024. Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản chặt chẽ, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và năm học mới 2024-2025. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống cho các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật gắn với quảng bá du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đất đai, xây dựng và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng. Chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự cấp huyện năm 2024 theo kế hoạch. Kịp thời giải quyết đơn thư của người dân. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kịp thời phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng dư luận; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục chỉ đạo triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng .

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; hoàn thiện và ban hành vị trí việc làm theo quy định. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; hoạt động giám sát, khảo sát, tổ chức giải trình, nắm bắt ý kiến, việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan dân cử. Nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Thành lập các tiểu ban để chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp theo kế hoạch…

Ngay sau hội nghị này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả kết luận của hội nghị, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra./.