Israel mở rộng chiến dịch tấn công vào phía Bắc Gaza

Xe tăng của quân đội Israel di chuyển trong khu vực gần biên giới phía Nam Israel với Dải Gaza. (Ảnh: AP)

Ngày 14/10, truyền thông nước ngoài dẫn tin từ người dân sinh sống ở phía Bắc Gaza cho biết, sáng cùng ngày, Israel đã không kích vào một số lều trại của những người Palestine phải di dời bên trong bệnh viện Al-Aqsa ở thành phố Deir Al-Balah thuộc trung tâm Dải Gaza khiến 3 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Người dân cho biết lực lượng Israel đã chặn đường ra vào giữa thành phố Gaza với các thành phố khác gồm Beit Hanoun, Jabalia và Beit Lahiya nằm ở cực Bắc của Dải Gaza.

Vào cuối ngày 13/10, ít nhất 22 người Palestine thiệt mạng sau khi xe tăng của Israel nã pháo vào một trường học là nơi tránh trú tạm thời của các gia đình Palestine phải di tản tại trại tị nạn Nuseirat ở miền Trung Dải Gaza. Trước đó vài giờ, 5 trẻ em tại trại tị nạn Shati ở thành phố Gaza đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khác của Israel. Hiện Israel chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13/10, quân đội Israel xác nhận các lực lượng của họ hoạt động trên khắp Dải Gaza trong 24 giờ qua đã tấn công khoảng 40 mục tiêu và khiến hàng chục binh sĩ của Hamas thiệt mạng. Trong khi đó, các cánh vũ trang của Hamas, phong trào Hồi giáo Jihad cùng một số lực lượng khác xác nhận đã tấn công lực lượng Israel ở Jabalia và các khu vực lân cận bằng tên lửa chống tăng và súng cối.

Tiếp tục cảnh báo khủng hoảng nhân đạo ở Gaza

Theo nguồn tin từ Cơ quan Y tế Gaza, các cuộc tấn công kéo dài tám ngày qua của Israel ở phía Bắc Gaza cho đến nay đã giết chết hàng chục người Palestine, với nhiều người trong số đó được cho là đã chết trên đường hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát, khiến cho các đội y tế không thể tiếp cận được.

Tại khu vực phía Bắc của Gaza, nơi sinh sống của hơn một nửa trong số 2,3 triệu người dân Gaza đã trở thành các đống đổ nát ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào Gaza ngày 07/10 năm ngoái. Các hoạt động quân sự của Israel cho đến nay đã khiến hơn 42.000 người dân Gaza thiệt mạng, trong khi những người còn sống sót cũng phải đối mặt với tình cảnh vô cùng bi đát. Nhiều người dân không tìm thấy bất cứ thứ gì để ăn qua ngày, họ bị mắc kẹt trong nhà với nỗi lo sợ thường trực bom sẽ rơi trúng nhà họ bất cứ lúc nào.

Người dân Palestine tháo chạy khỏi khu vực phía Bắc thành phố Gaza, ngày 12/10/2024. (Ảnh: AFP)

Ngày 13/10, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang phối hợp với các đối tác trong đó có Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine để có thể tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho hai bệnh viện ở phía Bắc Gaza là Kamal Adwan và Al-Sahaba.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, ông Ghebreyesus cho biết, sau nhiều lần nỗ lực, cuối cùng WHO và các đối tác đã nối lại được hoạt động cung cấp viện trợ đến hai bệnh viện vốn đang trong tình trạng quá tải khi liên tục tiếp nhận bệnh nhân giữa lúc xung đột giữa Israel và Hamas còn tiếp diễn. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cho rằng, các hoạt động viện trợ nói trên chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Qua đó, ông kêu gọi các bên liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quốc tế tiến hành viện trợ nhân đạo, cũng như đảm bảo an toàn cho nhân viên thực hiện các nhiệm vụ này./.