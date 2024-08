Israel và Hamas tạm dừng giao tranh để tiêm vaccine phòng bại liệt cho trẻ em

BBK- Ngày 29/8, quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Israel và Hamas đã đồng ý tạm dừng giao tranh tại Dải Gaza để tạo điều kiện cho việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt cho trẻ em do WHO dẫn đầu.