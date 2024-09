Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa X: Nghe dự thảo các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua một số nghị quyết

Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe: Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm học 2024-2025. Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các Chương trình mục tiêu quốc gia (lần 3).

Báo cáo phương án dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư hằng năm tại các huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025. Báo cáo dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 1). Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng sản xuất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo tờ trình, báo cáo trên.

Đại biểu thảo luận tại tổ.

Tiếp đó Kỳ họp đã chia tổ thảo luận. Tại phiên thảo luận, đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo các tờ trình, báo cáo được trình và có ý kiến vào một số nội dung như:

Liên quan đến tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm học 2024-2025, đại biểu đề nghị làm rõ số lượng các trường chưa đạt định mức về học sinh/lớp so với quy định tại Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT (đối với bậc mầm non), Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT (đối với bậc tiểu học), Thông Tư số 32/2020/TT-BGDĐT (đối với bậc THCS và THPT) thì thực hiện tính toán định mức cho giáo viên như thế nào? làm rõ kinh phí để thực hiện hợp đồng lao động đối với các chỉ tiêu tại nghị quyết đã nằm trong kế hoạch ngành và dự toán kinh phí giao đầu năm hay chưa?

Về dự thảo nghị quyết kết quả Kỳ họp, một số đại biểu đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát các công trình, dự án để tránh trùng lắp. Đối với từng lĩnh vực phải có đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm để rà soát danh mục, đảm bảo sát với nhu cầu thực tiễn và không bị trùng lắp, đảm bảo phù hợp với quy hoạch…

Cuối buổi sáng, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Hội trường, đại diện thành viên UBND tỉnh giải trình một số nội dung liên quan. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm học 2024-2025.

Đại biểu HĐND tỉnh khóa X biểu quyết thông qua nghị quyết.

Chiều nay (27/9), kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền./.