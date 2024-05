Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Khu di tích lịch sử Nà Tu (Bạch Thông).

Cùng đi có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền huyện Bạch Thông.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Duy Chinh dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Khu di tích lịch sử Nà Tu (Bạch Thông).

Dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Khu di tích lịch sử Nà Tu, Đoàn đại biểu của tỉnh kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm trước anh linh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền độc lập, tự do của nước nhà. Kính mong Bác linh thiêng, phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an, đất nước ấm no, trường tồn và phát triển văn minh, giàu đẹp…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Khu di tích lịch sử Nà Tu (Bạch Thông).

Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông, Đoàn đại biểu của tỉnh thành kính, nghiêm trang dâng hoa cùng những nén hương thơm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… đã anh dũng chiến đấu, hi sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Khu di tích lịch sử Nà Tu (Bạch Thông).

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", quân và dân Bắc Kạn đã huy động hơn 04 tấn lương thực, thực phẩm; 992 con em đồng bào lên đường tham gia chiến dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm giao thông vận tải và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Duy Chinh thỉnh chuông đồng tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Khu di tích lịch sử Nà Tu (Bạch Thông).

Trong cuộc đấu tranh hào hùng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của đất nước, trong đó có những người con ưu tú của tỉnh Bắc Kạn đã dâng trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của Nhân dân. Máu đào của các anh đã tô thắm lá cờ vinh quang của Đảng, của Tổ quốc, để đất nước ta "Nở hoa độc lập, kết trái tự do".

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình thỉnh khánh đồng tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Khu di tích lịch sử Nà Tu (Bạch Thông).

Tỉnh Bắc Kạn mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh của tỉnh đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kì vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn.

Bằng tất cả lòng thành kính, Đoàn đại biểu của tỉnh nguyện cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ, phù hộ cho tỉnh nhà có thêm sinh khí mới, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đặc biệt là hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024…

Một số hình ảnh của Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) sáng 07/5:

Các đồng chÍ lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang tỉnh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh dâng hương tại Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.