Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Phát, xã Thanh Mai

Tiết mục văn nghệ được hội viên phụ nữ thôn Bản Phát biểu diễn tại ngày hội.

Thôn Bản Phát có 40 hộ gia đình với 182 nhân khẩu, có 04 dân tộc Kinh, Tày, Dao, Hoa cùng sinh sống. Những năm qua bà con nhân dân các dân tộc trong thôn luôn đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Với lợi thế sẵn có, bà con nhân dân thôn Bản Phát đã tập trung phát triển chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Đến nay số hộ nghèo của thôn chỉ còn 13 hộ. Bà con nhân dân trong thôn thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các quy định của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Năm 2024, thôn có 95% hộ đạt gia đình văn hóa, 01 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phong trào văn hóa, văn nghệ tại thôn Bản Phát ngày càng phát triển góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con.

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được bà con tích cực tham gia góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Những năm gần đây thôn không có tình trạng vi phạm pháp luật, không xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã vui mừng và biểu dương những thành tích mà bà con nhân dân các dân tộc thôn Bản Phát đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn Bản Phát tiếp tục vận động bà con nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bà con nhân dân cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp.

Các đồng chí trong Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho Nhân dân thôn Bản Phát.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng quà cho bà con nhân dân các dân tộc thôn Bản Phát và chung vui với bà con trong ngày hội./.

Một số hình ảnh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bản Phát

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia hoạt động giã bánh giầy tại ngày hội.

Bà con nhân dân thôn Bản Phát nhảy sạp trong phần hội.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia hoạt động giã bánh giầy tại ngày hội.