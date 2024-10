Nhà văn Hàn Quốc giành Giải Nobel Văn học 2024 nhờ những áng văn xuôi "giàu chất thơ mãnh liệt"

Giải Nobel Văn học 2024 gọi tên nữ nhà văn Han Kang với những áng văn xuôi 'giàu chất thơ mãnh liệt' - Ảnh: Alamy

Theo thông cáo của Viện Hàn lâm Thụy Điển, giải Nobel Văn học năm 2024 được trao cho nhà văn Han Kang vì những tác phẩm "văn xuôi giàu chất thơ mãnh liệt khi đối diện với những tổn thương trong quá khứ và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người".

Những tác phẩm của bà cho thấy sự nhận thức độc đáo về mối liên hệ phức tạp giữa thể xác và tâm hồn, giữa sự sống và cái chết. Phong cách thơ mộng và đầy tính thử nghiệm đã đưa bà Han Kang trở thành nhà văn tiên phong trong văn xuôi đương đại.

Nhà văn Han Kang sinh ngày 27/11/1970 ở Gwangju (Hàn Quốc), có cha là tiểu thuyết gia Han Seung Won. Bà yêu thích sách từ nhỏ và cho biết cảm thấy an toàn khi có sách bảo vệ. Nữ nhà văn từng chia sẻ với báo The Guardian rằng: "Khi còn bé, cha tôi luôn chất đầy sách ở mọi ngóc ngách trong nhà. Với tôi, sách là thực thể nửa sống và không ngừng mở rộng ranh giới. Dù phải chuyển chỗ khắp nơi, tôi cảm thấy an toàn khi có sách bên cạnh. Trước khi có bạn, tôi luôn dành cả buổi chiều đọc các tác phẩm văn học".

Han Kang bắt đầu sự nghiệp văn chương vào năm 1993 với việc xuất bản một số bài thơ trên tạp chí “Văn học và xã hội”. Bà bắt đầu sự nghiệp văn xuôi của mình vào năm 1995 với tập truyện ngắn “Love of Yeosu” (tạm dịch "Tình yêu của Yeosu"), ngay sau đó là một số tác phẩm văn xuôi khác, bao gồm cả tiểu thuyết và truyện ngắn.

Tác phẩm quốc tế nổi bật nhất của Han Kang là tiểu thuyết "The Vegetarian" (tạm dịch "Người ăn chay"). Cuốn sách được viết thành ba phần, khắc họa những hậu quả bạo lực xảy ra khi nhân vật Yeong Hye từ chối ăn thịt và tác phẩm này đã trở thành tiểu thuyết tiếng Hàn đầu tiên giành giải Booker quốc tế. Bên cạnh công việc viết văn, bà cũng dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật và âm nhạc, điều này được phản ánh trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác văn học của bà.

Nobel Văn học là giải thưởng thứ tư được công bố trong mùa giải Nobel năm 2024 và là giải Nobel Văn học thứ 117 kể từ năm 1901. Han Kang là nhà văn người Hàn Quốc đầu tiên giành giải thưởng Nobel Văn học và là người phụ nữ thứ 18 giành được giải thưởng danh giá này.

Chủ nhân của các giải Nobel năm nay sẽ được trao phần thưởng bằng tiền mặt có tổng trị giá 11 triệu kronor (hơn 1 triệu USD)./.