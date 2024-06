Phiên giải trình việc thực hiện các quy định về lựa chọn SGK và mua sắm thiết bị trường học

BBK - Chiều 17/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên giải trình việc thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh phiên giải trình.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Theo báo cáo tại Phiên giải trình, việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020 - 2021 đến nay được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng, đúng pháp luật. Đối với việc mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đã thực hiện rà soát toàn bộ thiết bị dạy học đã có, đề xuất nhu cầu mua sắm bảo đảm thực hiện mua sắm thống nhất, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, tiết kiệm, tránh lãng phí, số lượng thiết bị đề nghị mua sắm đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức theo quy định và đáp ứng yêu cầu chương trình dạy và học theo quy định.

Đại biểu tham dự phiên giải trình.

Tuy nhiên, việc mua sắm sách giáo khoa và thiết bị trường học còn gặp những khó khăn, hạn chế cần có giải pháp tháo gỡ như: Trong quá trình lựa chọn sách, các nhà trường không có đủ bản mẫu sách in để nghiên cứu; cơ bản là nghiên cứu trên sách điện tử, sách mềm, qua online; việc truy cập đường link do các nhà xuất bản cung cấp để vào một số trang sách mềm còn bị lỗi. Số bộ sách nhiều và các đầu sách của một số môn chưa được phê duyệt cùng thời điểm nên việc nghiên cứu, so sánh, đánh giá các đầu sách gặp khó khăn. Còn thiếu giáo viên chuyên ngành khi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa các môn Âm nhạc, Mĩ thuật cấp THPT. Một số gói mua sắm khi đăng tải mời thầu nhưng không có nhà thầu tham gia...

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên giải trình.

Tại phiên giải trình, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương trả lời, giải trình một số hạn chế về việc lựa chọn sách giáo khoa; về thời gian, kinh phí mua sắm sách giáo khoa…

Phát biểu kết luận tại phiên giải trình, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Việc thực hiện các quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và triển khai theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị, địa phương, cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu trong công tác giảng dạy và học tập tại các nhà trường, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh trong những năm qua.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn một số khó khăn, bất cập, cần có lộ trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố tổ chức đánh giá tổng thể trên toàn tỉnh đối với các bộ sách giáo khoa đã lựa chọn, có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu một số đầu sách giáo khoa vào đầu năm học.

Đối với việc mua sắm thiết bị trường học, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố xem xét giao đơn vị trực tiếp thực hiện mua sắm thiết bị trường học phù hợp để đảm bảo công tác giảng dạy của các nhà trường. Việc rà soát, thống kê, đăng ký nhu cầu mua sắm thiết bị trường học phải được thực hiện đảm bảo thống nhất trong toàn tỉnh và đúng quy định, lập sổ theo dõi đầy đủ các thông tin về tiêu chuẩn định mức thiết bị theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị bảo đảm kịp thời phục vụ cho công tác giảng dạy của các nhà trường.../.