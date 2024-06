Quốc hội chốt cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe

BBK - Sáng 27/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã thông qua toàn bộ dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với 388/450 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 79,84% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trước đó, Quốc hội biểu quyết riêng khoản 2 Điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có quy định cấm “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” với 357/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 73,46% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, quy định trên không phải là nội dung mới, mà được kế thừa của quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và thống nhất với quy định tại khoản 6 Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và quy định cụ thể cho lĩnh vực giao thông đường bộ. Dự thảo luật này nếu không tiếp tục quy định như hiện hành sẽ có nguy cơ gia tăng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, các vụ tai nạn, dẫn đến làm tăng hậu quả, thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ gây ra như về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, nguồn lực của đất nước, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội; đi ngược lại những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, gây lãng phí công sức, tiền bạc của Nhà nước và Nhân dân trong thời gian qua.

Do đó, Quốc hội đã thống nhất cao với quy định cấm “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”./.