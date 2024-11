Ra quân Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025

Khánh thành công trình “Đường bê tông dân sinh” tại thôn Thôm Ưng, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn, một số phòng chuyên môn Công an tỉnh và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh các đơn vị, địa phương và bà con nhân dân. Đồng hành cùng chương trình còn có đại diện Dự án “Đông ấm cho trẻ vùng cao” và Công ty HMS Bergbau AG tại Hà Nội.

Công trình “Camera an ninh” tại Trụ sở Công an xã Mỹ Thanh.

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, chương trình Tình nguyện mùa Đông 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025 tập trung thực hiện các công trình, phần việc mang dấu ấn của lực lượng Công an nhân dân như: Chương trình “Chung tay cùng đồng đội - Hoạt động đồng hành cùng thanh niên Công an xã, thị trấn”; “Vì sức khỏe cộng đồng”; “Vì đàn em thân yêu”; các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua các hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái để chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, tạo môi trường để thanh niên Công an tỉnh rèn luyện cống hiến và trưởng thành.

Tặng 140 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Thanh.

Tại chương trình, Ban Thanh niên Công an tỉnh và các đơn vị đồng hành đã tặng 140 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Mỹ Thanh. Khánh thành công trình “Đường bê tông dân sinh” tại thôn Thôm Ưng; công trình “Ánh sáng an ninh” tại thôn Bản Châng và công trình “Camera An ninh” tại Trụ sở Công an xã. Các chi đoàn: Phòng Tham mưu, Phòng An ninh nội địa; Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh kinh tế tặng thiết bị điện gia dụng phục vụ Nhà Văn hóa thôn Bản Châng; tổng kinh phí các hoạt động là 600 triệu đồng./.