Thăm, tặng quà Tết cho người chấp hành xong án phạt tù

BBK- Chiều 23/1, nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, lãnh đạo Công an tỉnh và NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã thăm, tặng quà cho các hộ vay vốn chương trình hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg tại TP. Bắc Kạn.

Đoàn thăm, tặng quà gia đình bà T.T.T (tổ 5, phường Huyền Tụng)

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các hộ gia đình bà T.T.T (tổ 5, phường Huyền Tụng); N.T.P ( tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai) được vay vốn 100 triệu đồng và gia đình T.Q.T (tổ 5, phường Sông Cầu) vay vốn 60 triệu đồng. Đây là 03 hộ được vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm.

Thăm, tặng quà gia đình được vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Công an tỉnh và Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thăm hỏi tình hình sử dụng nguồn vốn vay, động viên, chúc Tết các gia đình có người chấp hành xong án phạt tù, vững tin bước vào cuộc sống mới và tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững. Mong muốn thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, các đối tượng vay vốn tập trung phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.