Bắc Kạn: Tăng cường cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Tin liên quan Cháy rừng tại xã Yên Thượng

Hình ảnh chữa cháy rừng tại Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ xảy ra vào ngày 13/01.

Tỉnh Bắc Kạn có diện tích rừng lớn, vào mùa khô hanh như hiện nay, các nơi đều tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Địa hình của chia cắt phức tạp, núi cao, vực sâu rất khó tiếp cận hiện trường các vụ cháy do xa đường giao thông, đường đi hiểm trở.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ ngày 13/01 đến 16/01/2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ cháy trên đất lâm nghiệp tại các xã: Côn Minh (huyện Na Rì); Dương Phong, Quang Thuận (Bạch Thông); xã Thanh Mai (Chợ Mới); Yên Thượng (Chợ Đồn). Diện tích thiệt hại vẫn trong quá trình đo đếm, xác minh.

Một trong những vụ cháy rừng ở vị trí cách xa đường giao thông, gây khó khăn trong công tác chữa cháy xảy ra vào ngày 13/01 tại các khu vực thôn Boóc Khún, Nà Hin, xã Quang Thuận và vụ ở thôn Bản Mún, Nà Coọng, xã Dương Phong (Bạch Thông). Do cháy ở đồi cao, địa hình hiểm trở, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn, đến ngày 14/01 đám cháy mới được dập tắt.

Vụ cháy ngày 13/01 tại khu vực Cặm Diền, thôn Bản Cuôn, xã Côn Minh (huyện Na Rì), đã gây thiệt hại 1,4ha rừng. Nguyên nhân gây cháy được xác định là do người dân địa phương đi rừng đốt thực bì sau khai thác rừng trồng, gây cháy lan vào rừng đặc dụng. Trong quá trình dập cháy, tại Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ có chị Hoàng Thị Lụa, Tổ viên Tổ An ninh thôn Lủng Pảng, xã Côn Minh bị thương do khúc gỗ cháy lăn vào người.

Nguyên nhân của các vụ cháy rừng chủ yếu do người dân đi rừng sử dụng lửa trong và gần rừng, việc xử lý thực bì không đúng cách, không có người giám sát, trông coi; khi đốt lửa trong điều kiện thời tiết khô hanh, gặp gió lớn khiến rừng cháy lan nhanh. Hơn nữa 3 tháng qua, thời tiết không mưa, cây cối khô hạn tạo nên những lớp thực bì dày, khi gặp lửa, các loại cành lá cây khô dễ bắt lửa cháy lan.

Để hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm thường xuyên nắm bắt diễn biến cấp dự báo cháy rừng để thông báo cho chính quyền và Nhân dân biết.

Tăng cường trực 24/24 giờ vào các ngày cao điểm hanh khô, cấp dự báo từ cấp III trở lên. Kiểm tra, tuần tra ở những khu vực có nguy cơ cháy cao, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện kiểm soát lửa trong xử lý thực bì, kịp thời phát hiện điểm cháy. Những ngày cấp dự báo từ cấp IV, V, tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trồng rừng, đặc biệt nghiêm cấm hành vi sử dụng lửa trong và gần rừng.

Hình ảnh vụ cháy xảy ra tại thôn Boóc Khún, Nà Hin xã Quang Thuận và thôn Bản Mún xã Dương Phong, Bạch Thông.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, những ngày khô hanh, cấp dự báo cháy rừng luôn ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Khi ở cấp này khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh ở tất cả các loại rừng. Trong năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ cháy rừng trên đất lâm nghiệp với diện tích bị cháy hơn 28ha.

Chi cục Kiểm công bố 02 số điện thoại để tiếp nhận thông tin về phòng cháy chữa cháy rừng 0915.600.138 hoặc 0915.589.435./.