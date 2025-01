Hơn 1,2 nghìn tỷ đồng chi trả chế độ bảo hiểm xã hội năm 2024

BBK - Năm 2024, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã chi trả tổng số tiền BHXH, BHTN, BHYT là 1.236 tỷ đồng, tăng 140 tỷ đồng so với năm 2023; trong đó chi BHXH là 919,5 tỷ đồng, chi BHTN 24,7 tỷ đồng, chi BHYT 292 tỷ đồng.

Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho người hưởng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

BHXH tỉnh quản lý 11.092 người hưởng BHXH, BHTN hằng tháng; số lượt người hưởng các chế độ BHXH hằng tháng trong năm 2024 là 132.456 lượt, tăng 628 lượt so với năm 2023. Số lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp 7.042 lượt, giảm 828 lượt so với năm 2023; số lượt người hưởng trợ cấp 01 lần 4.121 lượt, giảm 446 lượt so với năm 2023.

Giải quyết 15.058 hồ sơ hưởng chế độ BHXH, tăng 1.501 hồ sơ so với năm 2023. Số lượt người hưởng chi phí khám chữa bệnh BHYT trong năm là 599.897 lượt người, giảm 1.700 lượt so với năm 2023.

Việc đảm bảo tốt các chế độ bảo hiểm không chỉ hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, mà còn giúp họ an tâm gắn bó, cống hiến cho đơn vị, doanh nghiệp./.