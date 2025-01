Tết Nguyên đán Ất Tỵ, miền Bắc có rét không?

Mùa đông năm 2025 ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết khác lạ tại miền Bắc. Từ đầu mùa đến nay, miền Bắc chưa trải qua một đợt rét dài thực sự, dù không khí lạnh vẫn đều đặn tràn xuống. Thời tiết chỉ rét trong 1-2 ngày rồi tăng nhiệt nhanh chóng vào ban ngày do tiết trời khô ráo và nắng nhiều. Điều này khiến mùa đông năm nay trở nên khác biệt so với các năm trước.

Hà Nội từ đầu tháng 12/2024 đến nay mới chỉ có hai ngày mưa nhỏ, với lượng mưa chưa đến 1mm. Trong khi đó, những năm trước thường có từ 4-10 ngày mưa, từ mưa phùn, mưa nhỏ đến mưa rào lớn như mùa hè. Sự thiếu vắng hoàn toàn những cơn mưa khiến mùa đông năm nay khô hanh kéo dài.

Dự báo Tết năm nay miền Bắc có thể rét, trời tạnh ráo, ít mưa phùn.

Thời tiết khô và nắng còn làm cho nhiệt độ ban ngày tại khu vực các quận nội thành Hà Nội thường xuyên trên 20 độ C. Trong hơn một tháng qua, số ngày rét với nhiệt độ dưới 20 độ C chỉ dừng lại ở con số 8, thấp hơn đáng kể so với các mùa đông gần đây. Đặc biệt, chưa có ngày nào nội thành Hà Nội ghi nhận rét đậm, trong khi những năm trước, rét đậm xuất hiện từ giữa tháng 12 với tần suất 3-4 ngày, thậm chí có năm lên đến 12 ngày.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết mùa đông năm nay ít rét đậm, rét hại do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, không khí lạnh từ Trung Quốc liên tục tràn xuống Việt Nam nhưng không biến tính mà giữ nguyên tính chất khô. Điều này khiến trời hanh khô kéo dài, thiếu những cơn mưa ẩm.

Thứ hai, dòng xiết trên cao - một yếu tố dẫn đường quan trọng giúp không khí lạnh có đà tràn xuống mạnh - không xuất hiện rõ rệt. Dòng xiết không khơi sâu xuống phía Nam, dẫn đến việc không khí lạnh, dù mạnh ở Trung Quốc, không thể dồn sâu vào Việt Nam. Vì vậy, miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhưng không đủ mạnh để gây ra những đợt rét kéo dài hay rét đậm trên diện rộng.

Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán

Dự báo trong tháng 1 và tháng 2/2025, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn so với thời điểm tháng 12/2024. Tuy nhiên, các đợt rét đậm, rét hại nếu xảy ra cũng chỉ kéo dài từ 3-5 ngày mỗi đợt. Khu vực miền núi phía Bắc là nơi có nguy cơ cao nhất về rét đậm, rét hại. Trong khi đó, Đồng bằng Bắc Bộ bao gồm Hà Nội sẽ có nền nhiệt dao động ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm.

Đối với dịp Tết Nguyên đán 2025 từ ngày 25/1 đến 2/2/2025, thời tiết được dự báo sẽ lạnh với khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trong khoảng 3,8 ngày - theo thống kê trung bình nhiều năm. Trời tạnh ráo, ít khả năng xảy ra mưa phùn hay mưa nhỏ. Đây là một tín hiệu tích cực cho các hoạt động ngoài trời trong dịp lễ.

Không khí lạnh khi tác động đến khu vực Trung Bộ, kết hợp với địa hình đồi núi, thường gây ra mưa. Vì vậy, nếu miền Bắc rét, khu vực Bắc Trung Bộ khả năng cao sẽ có mưa và trời rét. Trong cùng thời điểm, Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong mùa khô, gần như không có nguy cơ xảy ra mưa trong giai đoạn Tết Nguyên đán.

Mặc dù nhiệt độ mùa đông 2025 chưa giảm sâu hay kéo dài, nhưng không loại trừ khả năng các đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong thời gian tới. Sự khác biệt trong mùa đông năm nay có thể xem như một biểu hiện của biến đổi khí hậu, khi các hiện tượng thời tiết trở nên khó đoán và phức tạp hơn.

Dù trời lạnh hay không, người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo để có sự chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt trong những ngày Tết khi các hoạt động sinh hoạt, đi lại diễn ra sôi động./.