Ngày hôm qua (27/4) ở tỉnh Bắc Kạn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại thị trấn Chợ Rã 38,6 độ C, TP Bắc Kạn 37,7 độ C, vùng núi cao Ngân Sơn 35,1 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 26 – 50%.

Dự báo 24-48h tới: Nhiệt độ cao nhất cả đợt từ 36-39 độ, có nơi 39 độ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên khu vực tỉnh Bắc Kạn kéo dài đến ngày 30/4./.