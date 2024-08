WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ

BBK- Ngày 14/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (PHEIC) vì bệnh đậu mùa khỉ (mpox) đang hoành hành ở châu Phi.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu từ một người được chẩn đoán là mắc bệnh đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ hai trong hai năm WHO ban bố PHEIC vì bệnh đậu mùa khỉ, sau khi đợt bùng phát dịch bệnh này ở CHDC Congo lây lan sang các nước láng giềng và có nguy cơ lan rộng ra quy mô toàn cầu. Tháng 7/2022, WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là PHEIC và tái khẳng định quy chế này vào tháng 11/2022 và tháng 2/2023. Tháng 5/2023, WHO dỡ bỏ PHEIC đối với bệnh đậu mùa khỉ.

PHEIC là mức cảnh báo cao nhất của WHO, được ban hành nhằm thúc đẩy nghiên cứu, tài trợ, triển khai các biện pháp y tế công cộng quốc tế và hợp tác để kiểm soát dịch bệnh.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sỹ), Tổng Giám đốc WHO – Tiến sỹ Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ: “Ngày hôm nay, ủy ban chuyên gia đã họp khẩn cấp và thông báo với tôi rằng, theo quan điểm của họ, tình hình này là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm. Tôi đã chấp nhận lời khuyên đó”.

Ông Tedros cho rằng, dịch bệnh đậu mùa khỉ là vấn đề mà tất cả chúng ta nên quan tâm... Khả năng lây lan trong phạm vi Châu Phi và xa hơn nữa là rất đáng lo ngại.

“Sự xuất hiện một nhánh mới của bệnh đậu mùa khỉ cùng sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh ở miền Đông CHDC Congo và việc báo cáo các trường hợp ở một số quốc gia lân cận là rất đáng lo ngại. Trong bối cảnh xuất hiện các đợt bùng phát của các nhánh bệnh đậu mùa khỉ khác ở CHDC Congo và các quốc gia khác ở Châu Phi, rõ ràng là cần có một phản ứng quốc tế phối hợp để ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh này và cứu lấy sinh mạng của con người” – ông Tedros nói.

Tuyên bố của WHO được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi (Africa CDC) tuyên bố đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ đang diễn ra là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn châu lục.

Bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo ở CHDC Congo trong hơn một thập kỷ và số ca được báo cáo mỗi năm đã tăng đều đặn trong suốt thời gian đó. Tính từ đầu năm 2024 cho tới nay, số các ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại CHDC Congo vẫn tiếp tục đà tăng và đã vượt quá tổng số của năm ngoái, với hơn 15.600 ca nhiễm bệnh và 537 ca tử vong.

Trước bối cảnh trên, Cơ quan ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp về y tế (HERA) thuộc Ủy ban châu Âu, ngày 14/8 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch mua và tặng 175.420 liều vắc-xin phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ MVA-BN cho châu Phi. Ngoài ra, công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic có trụ sở tại Đan Mạch cũng sẽ viện trợ 40.000 liều vắc-xin cho HERA./.