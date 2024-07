Xúc động Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP. Hồ Chí Minh

Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn đại biểu và người dân đã có mặt tại khu vực Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trang trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước nghỉ hưu tại TP Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và các đại biểu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ghi Sổ tang tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh xúc động viết: "Đồng chí mất đi là một tổn thất rất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Một mất mát không gì bù đắp được với gia đình, người thân.

Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường; một nhân cách lớn; một cán bộ đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ kính yêu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì nước, vì dân, tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến.

Xin kính cẩn nghiêng mình tri ân những công lao to lớn mà Đồng chí đã cống hiến và để lại cho đời. Nguyện học tập, noi gương Đồng chí và các bậc tiền nhân. Thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng TP Hồ Chí Minh “Rực rỡ tên vàng” như Đồng chí hằng mong ước, chỉ dạy, góp phần cùng cả nước, vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, hạnh phúc, cường thịnh".

Đ ồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh ghi Sổ tang.

Tại Hội trường Thống Nhất, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và tình nguyện viên tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn vào viếng. Dòng người trật tự xếp hàng vào đăng ký viếng. Khu vực ngoài Hội trường, giao thông được đảm bảo thông thoáng.

Bắt xe khách từ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đến TP Hồ Chí Minh từ lúc 1 giờ sáng, bà Lê Thị Kim Liên (68 tuổi) đến Hội trường Thống Nhất lúc 5 giờ sáng. Nhìn lá cờ rủ treo ở Hội trường Thống Nhất, không giấu được những giọt nước mắt xúc động, bà Liên cho biết: “Từ khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi và những người đồng đội của mình đã khóc. Người dân chúng tôi rất yêu mến, kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông là người có công lao to lớn trong xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vững mạnh, để nhân dân chúng tôi được ấm no, hạnh phúc. Đó chính là lý do thôi thúc tôi xuống TP Hồ Chí Minh để được thắp nén hương tiễn biệt Tổng Bí thư”.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Trình (quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh) có mặt tại Hội trường Thống Nhất từ lúc 5h30 sáng, ông chia sẻ: “Chân tôi đi lại khó khăn, tôi tranh thủ đi sớm, vì biết sẽ có rất đông người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư là người tận tâm, làm việc tỉ mỉ, vì nước, vì dân. Tôi luôn xúc động với những điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân”.

Các đoàn xếp hàng lần lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bạn Trần Thị Kiều Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) không khỏi xúc động. Kiều Anh cho biết: “Trong các dịp gặp gỡ thanh niên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gửi gắm niềm tin với thế hệ trẻ của đất nước. Thời gian qua, thông tin đại chúng cũng truyền tải lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với thế hệ thanh niên. Tôi đã đọc đi đọc lại những lời dặn dò này để khắc ghi, cố gắng rèn tâm trong trí sáng, cùng với thế hệ trẻ của TP Hồ Chí Minh nói riêng, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung góp sức xây dựng đất nước như mong muốn của các thế hệ cha anh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

T ừ sáng sớm nhiều đoàn đã tới Hội trường Thống Nhất để chờ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

* Theo thông báo từ UBND TP Hồ Chí Minh, các tập thể đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có phân công Trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang. Không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn; cá nhân mang theo Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân), không mang theo túi xách, chỉ mang theo dải băng viếng tang (kích thước: dài 80 cm x cao 15 cm, màu đen, chữ trắng), có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do Ban Tổ chức chuẩn bị.