Bắc Kạn khắc ghi lời Bác dạy

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời căn dặn cuối cùng của vị lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng. Di chúc chứa đựng nhiều nội dung quan trọng về sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng thế hệ trẻ; nâng cao đời sống Nhân dân; về đoàn kết quốc tế; những việc cần làm sau khi chiến tranh kết thúc và về việc riêng của Người. Mỗi nội dung đều chứa đựng những vấn đề cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam trong các thời kỳ khác nhau và đích đến cao nhất là “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Những tư tưởng lớn trong Di chúc đã, đang soi sáng đường đi và sự nghiệp cách mạng. Chỉ dẫn cho việc xác định đường lối, phương hướng, nhiệm vụ, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật, xây dựng chương trình hành động sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân trong thời kỳ mới đưa đất nước ổn định, phát triển bền vững và hiện đại.

Nội dung của Di chúc toát lên một tư tưởng, đạo đức lớn - tư tưởng Hồ Chí Minh. Đạo đức, tác phong, phong cách Hồ Chí Minh vừa cao cả, mang tính nhân văn sâu sắc, nhưng lại rất gần gũi với mọi người, ai cũng có thể học tập, noi theo, luôn phù hợp mọi lúc, mọi nơi. Đó chính là đạo đức, phẩm chất con người mới, con người biết phấn đấu, hy sinh, “mình vì mọi người”, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước, xây dựng một xã hội mới. Thấm nhuần tư tưởng đó, kiên trì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, việc học tập, làm việc theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với mỗi cá nhân, tổ chức.

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn luôn thủy chung son sắt một lòng theo Đảng, theo cách mạng, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thử thách để đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giành độc lập, tự do của Tổ quốc. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Bắc Kạn đã có hơn 9.000 thanh niên xung phong ra mặt trận. Trong chiến đấu, nhiều người đã lập công xuất sắc, nhiều cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước ta đã tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 3 cá nhân là các đồng chí: Nguyễn Văn Tấn, Hà Văn Vấn và liệt sĩ Nguyễn Văn Thoát; hơn 2.000 con em đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã anh dũng hy sinh để góp phần giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Khi đất nước hòa bình, thống nhất, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh (1997), được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống quê hương căn cứ địa cách mạng, đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn thách thức, lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được coi trọng cả về chính trị, tư tưởng, và tổ chức và đạo đức. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh hiện nay là 37.000 người, tăng hơn 3 lần so với năm 1997, chiếm trên 11% dân số. Chất lượng các chi, đảng bộ và đảng viên không ngừng được nâng lên.

Đặc biệt, sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học và làm theo Bác của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng. Các việc làm theo Bác dần được lượng hóa và đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong 3 năm (2021 - 2024), việc kiểm điểm, tự soi, tự sửa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh đã phải gắn với công việc cụ thể, nhìn nhận thẳng thắn những việc chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân... để có giải pháp khắc phục. Kết quả, đã có 2.343 tập thể và 6.420 lượt cá nhân được kiểm điểm. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 1.567 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, các cấp. Trong đó, cấp Trung ương: 21 tập thể, cá nhân, cấp tỉnh: 64 tập thể, cá nhân, hàng nghìn tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện, cấp cơ sở.

Những kết quả từ công tác xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; bộ máy chính quyền, đoàn thể được củng cố, kiện toàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được tăng cường, hướng hoạt động về cơ sở, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Từ một tỉnh chậm phát triển, đến nay Bắc Kạn đã có nhiều đổi thay vượt bậc. Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (2020 – 2025), kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Có 54/64 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội, trong đó một số chỉ tiêu đã đạt khá và vượt kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm (2021, 2022) đạt 5,02%. GRDP bình quân đến năm 2022 đạt 46,3 triệu đồng/người, tăng 5,37 triệu đồng so với năm 2020.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt mục tiêu đề ra; tổng diện tích trồng rừng bình quân đạt 4.254ha/năm (tăng 22% so với mục tiêu); tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 73,35%. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp đạt 9,8%. Cơ cấu sản xuất công nghiệp tiếp tục chuyển dịch từ công nghiệp khai khoáng sang công nghiệp chế biến. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,07%/năm. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, thống nhất và phù hợp với thực tế tại địa phương. Các thủ tục hành chính được công bố công khai. Chỉ số cải cách hành chính từng bước được cải thiện.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng gần 40 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 37 lần; thu ngân sách tăng hơn 51 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và đóng góp quan trọng vào giá trị tăng trưởng chung của tỉnh…

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2006, 2020), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016).

55 năm thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn có thể tự hào báo cáo trước Anh linh của Người rằng: Bắc Kạn đã nghiêm túc làm theo lời Bác dạy. Để tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tiếp tục đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ để làm tốt mọi nhiệm vụ được giao; phải sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của Nhân dân. Đó là cách thiết thực nhất để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện trọn vẹn những điều Người đã căn dặn trong Di chúc thiêng liêng 55 năm trước./.