Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2025

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản được thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, giấy phép hoạt động và bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hoạt động xuất bản, in và phát hành tiếp tục góp phần tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về văn hóa đọc của Nhân dân.

Đến nay, tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở đạt 100%, trong đó 99% đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn là đài truyền thanh ứng dụng CNTT - VT. Các đài truyền thanh cấp xã được đầu tư, nâng cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền tại địa phương.

Doanh thu dịch vụ bưu chính năm 2024 đạt 69,3 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023, nộp ngân sách 706 triệu đồng, tăng 1,5% so với năm 2023. Doanh thu dịch vụ viễn thông năm 2024 đạt 50,3 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2023, nộp ngân sách 12,5 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2023.

Năm 2024, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 66,4%. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đạt 76,7%, tăng 29,4% so với năm 2023; tỷ lệ thanh toán hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 50%, tăng 44,2% so với năm 2023…

Năm 2025, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, đặc biệt vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ, đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc của Nhân dân, nhất là tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển hạ tầng số, phấn đấu xóa 100% các thôn chưa có sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ đột phá để hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu số phục vụ cho chuyển đổi số của tỉnh. Triển khai rà soát các dự án chuyển đổi số đang được triển khai tại các địa phương, đơn vị, đánh giá kết quả, hạn chế để tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời có phương án tháo gỡ. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở, tranh thủ các nguồn lực xóa “vùng lõm” sóng di động trên địa bàn…

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 07 cá nhân, tặng Giấy khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024./.