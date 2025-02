Bắc Kạn phấn đấu thu ngân sách đạt 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, công tác thu ngân sách hai tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đảm bảo tiến độ.

Qua đánh giá về kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2024 cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 970,4 tỷ đồng, đạt 104,3% dự toán Trung ương, đạt 96,1% so với dự toán tỉnh giao, tăng 4,4% so với thực hiện năm 2023. Trong đó thu nội địa đạt 874,8 tỷ đồng, bằng 96,1% dự toán Trung ương, đạt 89,4% dự toán tỉnh giao; thu từ xuất nhập khẩu đạt 40,57 tỷ đồng, đạt 126,7% dự toán tỉnh giao; thu viện trợ và huy động đóng góp là 55 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì phần thảo luận tại Hội nghị.

Năm 2025, nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn được HĐND tỉnh giao là 1.135 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 1.090 tỷ đồng. Đây là một năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.

Ông Trần Việt Thành, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế tỉnh báo cáo công tác thu ngân sách nhà nước hai tháng đầu năm 2025.

Dự kiến lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh hai tháng đầu năm ước đạt 161,6 tỷ đồng, đạt 17,1% dự toán Trung ương, đạt 14,2% dự toán tỉnh, bằng 115,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 132 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán Trung ương, đạt 12,1% dự toán tỉnh, bằng 101,1% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6 tỷ đồng, đạt 13,3% dự toán, bằng 70% so với cùng kỳ.

Đại diện lãnh đạo huyện Chợ Đồn phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Ngành Thuế đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chống thất thu trong năm 2025 với dự báo còn những khó khăn, thách thức. Theo số liệu ước thu của các đơn vị, lũy kế thu ngân sách hiện nay và mục tiêu thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2025 đạt 1.000 tỷ đồng (mục tiêu lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp), thì nhiệm vụ thu của 7 tháng tiếp theo cần đạt trên 838 tỷ đồng.

 Đại diện Thành phố Bắc Kạn báo cáo công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Trên cơ sở đánh giá kết qủa công tác thu ngân sách hai tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp thu, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá phân tích sâu hơn những khó khăn, hạn chế cần được tháo gỡ để tăng thu ngân sách. Đồng thời các địa phương cũng có những ý kiến đề xuất với tỉnh xem xét.

Đánh giá về các nội dung của công tác thu ngân sách những tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã trực tiếp trao đổi với ngành, địa phương để có hướng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác thu ngân sách; yêu cầu báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực.

Hội nghị đã thu được nhiều ý kiến tham gia của các sở, ban ngành, địa phương về nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu đạt 1.000 tỷ đồng vào tháng 9/2025 là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các sở, ngành, địa phương cần chủ động rà soát các nhiệm vụ, đánh giá những thuận lợi, khó khăn. Trên cơ sở báo cáo tại hội nghị cho thấy nguồn dư địa còn khá lớn, do đó ngành Thuế cần sát sao đánh giá cụ thể từng lĩnh vực thu. Khi có mục tiêu cao thì đồng thời phải có những giải pháp mới, đủ mạnh để thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách.

Đối với khoản thu từ đất đai cần phải có cách tiếp cận mới với những phương án như thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu đất, đặc biệt trên địa bàn TP. Bắc Kạn và các trung tâm huyện, thị trấn. Cùng với đó các sở, ngành tích cực phối hợp với địa phương thực hiện tốt các phương án, chủ động thực hiện các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư từ bên ngoài. Rà soát lại các khu vực đã kêu gọi đầu tư nhưng hiện chưa có quy hoạch có thể xem xét lại để kêu gọi mới.

Tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, công tác định giá đất, chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê đất. Tiếp tục nâng cao công tác quản lý các nguồn thu từ phí, lệ phí, tăng cường công tác quản lý kinh doanh vận tải, sản xuất rượu, chế biến gỗ. Đối với lĩnh vực khoáng sản cần nhanh chóng tiến hành đấu giá bán khoáng sản quặng thu hồi. Các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp nhanh chóng bắt tay vào sản xuất, chủ động phối hợp cùng ngành Thuế thực hiện công tác thu đảm bảo theo kế hoạch. Ngành Thuế tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan, người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ với Nhà nước. UBND tỉnh chỉ đạo sát sao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025, kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, các đơn vị để xảy ra chậm trễ trong xử lý công việc...

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đôn đốc, chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh đã đưa ra những giải pháp và nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để hoàn thành dự toán thu trong các tháng tiếp theo và cả năm 2025./.