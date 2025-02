UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 01/2025

Quang cảnh Phiên họp.

Dự Phiên họp có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, thành viên UBND tỉnh.

Theo báo cáo tại Phiên họp, sản xuất nông nghiệp trong tháng 01 tập trung trồng, chăm sóc và thu hoạch cây vụ đông; chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2025. Tổng diện tích trồng cây vụ đông thực hiện được 1.390/1.523ha, đạt 91,2% kế hoạch. Ngành Nông nghiệp tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, chống rét, cho đàn vật nuôi.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2025 tại Phiên họp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,10% so với cùng kỳ năm trước, tăng 4,72% so với tháng 12/2024. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 238 tỷ đồng, đạt 10,49% kế hoạch năm 2025, tăng 24,38% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.206 tỷ đồng, tăng 5,22% so với tháng 12/2024, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,88% kế hoạch năm 2025.

Đại biểu dự họp.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 01 đạt 4,4 triệu USD. Tổng số khách du lịch tháng 01 ước đạt 33.994 lượt khách, đạt 2,6% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch đạt 23,8 tỷ đồng; đạt 2,38% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 20/01 được 42 tỷ đồng, đạt 4,5% dự toán Trung ương giao và 3,7% dự toán tỉnh giao.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình hoạt động học tập sau Tết Nguyên đán.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội trong tháng 01 không có dịch lớn xảy ra. UBND tỉnh các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025. Trong tháng 01, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 16 vụ, 19 đối tượng (giảm 04 vụ so với cùng kỳ) làm 03 người bị thương, thiệt hại tài sản 115,4 triệu đồng; xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông làm 05 người chết, 06 người bị thương thiệt hại tài sản khoảng 304 triệu đồng (giảm 03 vụ, 03 người chết, 03 người bị thương so với tháng trước)…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình điều hành Phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế (mục tiêu đề ra là đạt trên 8,5% và phấn đấu đạt 02 con số, trong đó: Với mục tiêu đạt trên 8,5%, thì kịch bản tăng trưởng là: 03 tháng đầu năm đạt 7,3%; 06 tháng đầu năm đặt mục tiêu trên 7,9%; 09 tháng đặt mục tiêu trên 8,3%. Với mục tiêu đạt 10%, thì kịch bản tăng trưởng là: 03 tháng đầu năm đạt 8,4%; 06 tháng đầu năm đặt mục tiêu trên 9,0%; 09 tháng đặt mục tiêu trên 10,8%) và mục tiêu thu ngân sách nhà nước 1.135 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thu Trang phát biểu tại Phiên họp.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, hành động quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm mới, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Đẩy nhanh tiến độ làm đất gieo trồng các cây vụ xuân theo phương án sản xuất vụ xuân năm 2025; tăng cường tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025; chú trọng tạo ra các sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, thu hút khách và kéo dài thời gian du lịch, lưu trú trên địa bàn; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước. Phấn đấu đạt thu trên 1.000 tỷ đồng trong tháng 9/2025 để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII vào tháng 10/2025…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận Phiên họp.

Cũng tại Phiên họp, các thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến vào nội dung một số văn bản, gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định hợp nhất, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2025; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…/.