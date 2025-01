Cần làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại huyện Chợ Mới

Rừng bị cháy gồm keo, bạch đàn của Công ty TNHH Một thành viên Phúc Lộc.

Theo báo cáo nhanh của Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới, đám cháy được phát hiện vào chiều ngày 20/01 tại địa phận thôn Bản Quất, xã Như Cố sau đó lan sang các thôn lân cận là Khuân Bang, Bản Cầy, tiếp đó cháy sang thôn Hợp Nhất, xã Thanh Thịnh, diện tích cháy lên hơn 30ha, trong đó 10ha rừng trồng keo, bạch đàn; khoảng 20ha là cỏ tranh, lau lách và cháy lưới thảm thực bì tự nhiên. Chủ rừng là UBND xã Như Cố và Công ty TNHH Một thành viên Phúc Lộc.

Lửa cháy dữ dội trên bề mặt thảm thực vật.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy là do người dân đi rừng sử dụng lửa bất cẩn gây ra cháy rừng (chưa xác định được người gây cháy rừng). Do đám cháy trên quy mô tương đối lớn, huyện đã phải huy động khoảng 400 người gồm lực lượng Kiểm lâm, Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và người dân trong xã dập lửa. Đến chiều ngày 21/01 đám cháy mới được khống chế.

Nguyên nhân cháy có thể do hành vi bất cẩn của người đi rừng.

Đây là vụ thiệt hại rừng lớn nhất từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn huyện Chợ Mới nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng các hành vi vô tình hay cố ý gây thiệt hại lớn về rừng, đe dọa đến tính mạng, tài sản, môi trường cần được ngành chức năng sớm điều tra, xác minh làm rõ, có các hình thức xử lý thích đáng để răn đe.

Đám cháy trên đồi cao nên việc tiếp cận khá khó khăn, trong thời gian 2 ngày đám cháy mới được dập tắt.

Video do lực lượng tham gia chữa cháy rừng cung cấp.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Chi cục đang chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tiến hành đo đếm, xác định, phân loại rừng thiệt hại, điều tra làm rõ đối tượng gây cháy rừng để có căn cứ xử lý theo quy định”.

Trong 3 tháng qua, thời tiết không mưa, khô hanh kéo dài, nguy cơ cao cháy rừng trên diện rộng, chỉ trong 3 tuần của tháng 1 năm 2025 đã có 8 vụ cháy rừng xảy ra. Mặc dù đã được các cấp, ngành tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ cháy rừng trong mùa khô nhưng nhiều người còn tỏ ra chủ quan, không lường hết hậu quả của vụ việc.

Các vụ cháy rừng thời gian qua gần như đều do tác động của con người, đó là việc sử dụng lửa xử lý thực bì không đúng cách, hút thuốc trong rừng, đi đánh bắt ong… Trong trường hợp tàn lửa không được dập tắt triệt để dưới lớp thực bì dày sẽ liên kết lại với nhau cháy âm ỉ, gặp gió lớn có thể bùng cháy trở lại, khả năng lây lan rộng là rất lớn.

Huyện Chợ Mới đã phải huy động lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, dân quân tham gia dập lửa.

Tỉnh Bắc Kạn có diện tích rừng lớn, tỷ lệ độ che phủ cao, vào mùa khô hanh, người dân thường tranh thủ xử lý thực bì để trồng rừng. Để hạn chế các vụ cháy tương tự, công tác tuyên truyền phải được đưa lên hàng đầu, thường xuyên và liên tục, nhất là những ngày cao điểm cấp dự báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm, trường hợp gây cháy rừng để lại hậu quả nghiêm trọng cần phải làm rõ người, rõ tội, không bao che, dung túng. Cấp cơ sở phải luôn sẵn sàng về nguồn lực, phương tiện tại chỗ để xử lý các tình huống khi có cháy rừng xảy ra./.