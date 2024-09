Bắc Kạn: Tổng quỹ cứu trợ thiên tai đạt hơn 76,78 tỷ đồng

Trong thời gian tới, MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại của Nhân dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 để bổ sung phương án hỗ trợ...

Trong đó, số dư tại quỹ trước cơn bão số 3 là hơn 7 tỷ đồng; quỹ cứu trợ Trung ương chuyển về 40 tỷ đồng; tiếp nhận tại tỉnh hơn 29,43 tỷ đồng (gồm hơn 22 tỷ đồng đã tiếp nhận về tài khoản; hơn 7 tỷ đồng các đơn vị đăng ký nhưng chưa chuyển tiền). Đã phân bổ 18 tỷ đồng cho 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ khắc phục hậu quả, khó khăn trước mắt do bão số 3.

Tổng số chuyến hàng hỗ trợ thông tin qua Uỷ ban MTTQ tỉnh: 28 chuyến, tương đương khoảng 215 tấn hàng nhu yếu phẩm; đã điều chuyển, phân bổ đến địa phương 177,6 tấn hàng cho các địa phương, kịp thời có lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai (khoảng 38 tấn hàng chưa chuyển đến các địa phương, trong đó: 20 tấn gạo; còn lại là quần áo, nước uống,…).

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở gây ra, chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục phối hợp rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại của Nhân dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 để bổ sung phương án hỗ trợ. Phối hợp với UBND tỉnh xin chủ trương của Tỉnh ủy về mức chi hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.../.