Bắc Kạn: Trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu về An toàn giao thông trên nền tảng Giao thông số"

BBK - Sáng 28/5, Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn tổ chức trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu về An toàn giao thông trên nền tảng Giao thông số". Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện Tổng Công ty truyền thông Đa phương tiện VTC trao giải Nhất cho các cá nhân và tập thể.

Cuộc thi "Tìm hiểu về An toàn giao thông trên nền tảng Giao thông số" do Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Tổng Công ty truyền thông Đa phương tiện VTC tổ chức từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024. Cuộc thi đã có 8.881 lượt người dự thi, đối tượng dự thi gồm công chức, viên chức, người lao động; người lao động; học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT.

Ban ATGT tỉnh trao giải Nhì cho các tập thể và cá nhân.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao giải Ba cho các tập thể và cá nhân.

Kết quả cuộc thi, đã có 80 thí sinh đoạt giải cá nhân và 09 đơn vị đoạt giải tập thể. Ban Tổ chức đã trao 50 giải Khuyến khích; 15 giải Ba; 10 giải Nhì; 05 giải Nhất cho cá nhân; 02 giải Nhất; 03 giải Nhì; 04 giải Ba cho các tập thể.

Các cá nhân đoạt giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của Ban An toàn giao thông tỉnh với các sở, ban ngành và đặc biệt là Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC- đơn vị vận hành và tài trợ chính cho cuộc thi.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên biểu dương các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các em học sinh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia, đóng góp vào thành công của cuộc thi. Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn hy vọng rằng các cuộc thi tiếp theo sẽ đạt được hiệu quả cao hơn, thu hút được nhiều thí sinh tham gia hơn, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong việc chủ động tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông./.