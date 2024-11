Bạch Thông phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm trong năm 2024

BBK - Huyện Bạch Thông đang tập trung chỉ đạo chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, tăng cường đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm thuộc danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại địa phương.

Nhà thầu thi công đang tập trung xây dựng phần kè bờ suối thôn Bản Lạnh, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông.

Năm 2024 huyện Bạch Thông làm chủ đầu tư 02 dự án trọng điểm với gần 150 tỷ đồng là: Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông và Dự án Kè khắc phục sạt lở khu dân cư thôn Chi Quảng B, thị trấn Phủ Thông và kè bờ suối Bản Lạnh, xã Tân Tú. Các dự án có sử dụng ngân sách Trung ương và địa phương đối ứng đã hợp đồng với đơn vị nhà thầu thi công thực hiện xong trong năm 2024. Do vậy thời điểm này huyện Bạch Thông đang tập trung chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tập trung nhân lực, phương tiện máy móc để thi công bảo đảm tiến độ cam kết.

Trong đó, dự án Xây dựng tuyến kè khắc phục sạt lở bờ suối Vi Hương đoạn qua thôn Chi Quảng B, thị trấn Phủ Thông và bờ suối Bản Lạnh, đoạn qua thôn Bản Lạnh, xã Tân Tú có tổng chiều dài 1.128m. Hình thức kè tường đứng, kết cấu bằng bê và bê tông cốt thép. Dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương và địa phương đối ứng với tổng mức đầu tư 23 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong năm 2024. Theo Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thì đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thanh Long, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; thời gian thực hiện công trình là 90 ngày.

Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông đã đạt hơn 80% khối lượng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Đội trưởng Đội thi công xây dựng Công ty TNHH Thanh Long cho biết: Ngay sau khi trúng thầu, chúng tôi đã tập trung triển khai thực hiện các hạng mục. Đến nay, các hạng mục khó đã cơ bản hoàn thành, những hạng mục dễ chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nguồn nhân lực, phương tiện máy móc đáp ứng được yêu cầu. Hiện có 08 máy xúc, 04 ô tô tải và hơn 30 nhân công chia thành 3 ca làm việc không quản thời gian bởi thời điểm này thời tiết rất thuận lợi. Chúng tôi thi công các hạng mục với hình thức thi công đến đâu gói gọn đến đó. Đến nay đơn vị đã thực hiện đạt trên 30% khối lượng, phấn đấu trong tháng 12/2024 sẽ bàn giao cho chủ đầu tư theo cam kết.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Đội trưởng Đội thi công xây dựng Công ty TNHH Thanh Long.

Đối với dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông có tổng mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025. Do 02 nhà thầu thi công xây dựng là Công ty Cổ phần xây dựng công trình 399 và Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long (địa chỉ tại thành phố Bắc Kạn) thực hiện. Tổng chiều dài toàn tuyến là 2,4km (bao gồm cả 2 cầu bê tông cốt thép). Chiều rộng nền đường 16,5m; kết cấu mặt đường rải nhựa. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị nhà thầu đã thực hiện đạt trên 80% khối lượng.

Quá trình triển khai thi công dự án này gặp một số khó khăn nên tiến độ thực hiện có chậm hơn so với dự kiến, trong đó khó khăn nhất là việc đấu nối kỹ thuật của tuyến đường với Quốc lộ 3 (tại Km172+985) do không bảo đảm yếu tố thiết kế kỹ thuật đã được Khu quản lý đường bộ 1 (Cục đường bộ Việt Nam) chỉ ra do đó đã phát sinh thêm thời gian hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, chậm tiến độ thi công.

Theo ông Phùng Đình Vinh, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tại buổi kiểm tra ngày 01/11, đơn vị đã phối hợp với nhà thầu thi công lập biểu đồ tiến độ để đánh giá việc thực hiện theo ngày đối với từng công trình. Đến nay, nhìn chung việc thực hiện đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Đơn vị thường xuyên đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ gắn với việc bảo đảm chất lượng, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh để triển khai xây dựng được thuận lợi nhất./.