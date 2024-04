Bộ trưởng Bộ GTVT: Cần quyết liệt hơn trong công tác bảo đảm TTATGT

BBK - Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II/2024. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, quý I năm 2024 tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được kiềm chế. Toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.194 vụ, giảm 484 người chết, tăng 1.847 người bị thương.

Tại một số địa phương, vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt vẫn chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra. Tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá lên phương tiện, khiến cho hàng hoá bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông chưa được xử lý triệt để…

Đối với Bắc Kạn, trong quý I, toàn tỉnh xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 07 người, bị thương 42 người, thiệt hại tài sản ước khoảng 680 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023 tăng 19 vụ, tăng 01 người chết, tăng 29 người bị thương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những hạn chế, tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, qua đó đề xuất Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia một số vấn đề nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, số người chết vì tai nạn giao thông trong quý I/2024 tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, tại một số địa phương vẫn còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vì vậy, quý II, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp để đạt được mục tiêu đã đặt ra là trong năm 2024 là tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2023.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc những chỉ đạo của Chính phủ về công tác bảo đảm TTATGT. Bộ sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo Chính phủ.

Bộ trưởng đề nghị Ban ATGT các tỉnh chủ động nghiên cứu áp dụng những giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Đối với các tuyến cao tốc cần chú ý đến việc xây dựng trạm dừng nghỉ trong khoảng cách hợp lý. Tăng cường các biện pháp xử phạt nguội, ngoài ô tô còn phải xử lý cả đối với xe máy vi phạm. Bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cha mẹ, không giao xe máy cho trẻ nhỏ chưa đủ tuổi. Bộ trưởng lưu ý các địa phương cần triển khai ngay các giải pháp bảo đảm ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 sắp tới./.