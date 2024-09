Cách làm hay trong triển khai mô hình công tác tuyên giáo

BBK - "Sổ tiết kiệm cho em" là mô hình tuyên giáo mà Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn triển khai xây dựng, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.

Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng Trường THPT Bộc Bố và chính quyền địa phương ký bản giao ước nhận hỗ trợ em Hà Thị Trang.

Đây chính là sự cụ thể hóa của Chi bộ nhằm thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU, ngày 28/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1009-KH/ĐUCA, ngày 31/01/2024 của Đảng ủy Công an tỉnh về xây dựng mô hình, gương điển hình công tác tuyên giáo.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nêu gương trong thực hành tiết kiệm của người cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời bám sát mục tiêu, yêu cầu và nội dung theo các kế hoạch của cấp ủy đảng cấp trên về xây dựng mô hình tuyên giáo, Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã rà soát, lựa chọn em Hà Thị Trang, dân tộc Sán Chỉ, học sinh lớp 10A4, Trường THPT Bộc Bố (mồ côi cả bố và mẹ, hiện đang sống cùng ông bà và anh trai tại thôn Nà Phầy, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm) để nhận hỗ trợ, giúp đỡ và trao sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng.

Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trao sổ tiết kiệm năm 2024 cho em Hà Thị Trang.

Theo đó, trong vòng 03 năm (từ năm 2024 đến 2026), 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày, 50% số tiền đóng góp hằng năm sẽ gửi tiết kiệm vào Ngân hàng BIDV, 50% còn lại sẽ gửi hỗ trợ trẻ mồ côi trong 12 tháng. Sau khi em Hà Thị Trang tròn 18 tuổi, Chi bộ sẽ tổ chức trao sổ tiết kiệm và lãi; đồng thời thường xuyên thǎm hỏi, tặng quà vào các dịp sinh nhật, đầu nǎm học mới, lễ, tết... để động viên, giúp đỡ em trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Ngày 13/5, Chi bộ đã tổ chức Lễ ký kết giao ước nhận hỗ trợ, tặng 01 máy tính, 01 suất quà là đồ dùng học tập và sinh hoạt cho trẻ mồ côi. Ngoài ra, chi bộ đã lập nhóm zalo giữa em Hà Thị Trang với các đảng viên trong chi bộ để thường xuyên hỏi thǎm, chia sẻ.

Đây là một cách làm hay trong triển khai mô hình công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn. Ngoài việc giúp mỗi đảng viên phát huy tinh thần nêu gương, đi đầu trong thực hành tiết kiệm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng cũng như trách nhiệm của người cán bộ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ thì mô hình này còn có ý nghĩa giá trị nhân văn cao cả.

"Em cảm thấy ấm lòng và an tâm trên con đường phía trước vì luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của các cô chú Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Kạn. Cảm ơn các cô chú, em tự hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để mai này có tương lai tốt đẹp", Hà Thị Trang xúc động.

Đây là hoạt động góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp trẻ em mồ côi có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành điểm tựa vững chắc để trẻ em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước, xứng đáng với lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an"./.