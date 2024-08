Cán bộ cấp chiến lược phải được đào tạo đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Chiều 28/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại biểu dự khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai).

Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo lớp học; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, các vấn đề về công tác cán bộ và đào tạo cán bộ luôn được xác định là công việc then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề “rất trọng yếu”, “quyết định mọi việc” và “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do đó “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Từ Đại hội XI đến nay, việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng liên tục được đổi mới và ngày càng đi vào nền nếp. Thực tiễn cho thấy, đây là chủ trương hết sức đúng đắn, bước chuẩn bị quan trọng cho công tác nhân sự trong các kỳ Đại hội và đóng góp rất quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc. Để chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIV, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí quy hoạch Ủy viên Trung ương.

Trên cơ sở đánh giá các vấn đề trọng yếu của đất nước giai đoạn hiện nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lựa chọn 33 chuyên đề, là những vấn đề rất căn cốt về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về khoa học lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới. Những nội dung này là kết quả nghiên cứu công phu và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước, các nhà hoạt động thực tiễn, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu...

Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức tốt lớp thứ nhất; chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản Chương trình lớp bồi dưỡng lần này, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học lý luận hàng đầu của đất nước trực tiếp giảng dạy, trao đổi. Trong các chuyên đề, Nhà trường đều dành thời gian thảo luận thỏa đáng để các học viên có cơ hội chia sẻ quan điểm và trình bày nhận thức của mình về nội dung các chuyên đề, qua đó làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng của đất nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để phấn đấu sớm hoàn thành các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2045, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đổi mới tư duy, tầm nhìn, phương pháp, phong cách công tác, hội tụ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm tới lớp bồi dưỡng quan trọng này. Các đồng chí tham gia lớp học đều được rà soát, lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy, gửi gắm niềm tin, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Càng vinh dự bao nhiêu, các đồng chí lại càng phải ý thức sâu sắc bấy nhiêu về trách nhiệm trong học tập, rèn luyện của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, phong cách; tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình toàn khóa; đồng thời, mong lớp học sẽ thực sự là diễn đàn để trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp thu những kiến thức từ lớp bồi dưỡng, các đồng chí sẽ có nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ quan, đơn vị công tác.

Các đồng chí Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp học, các chuyên gia tham gia truyền đạt, triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng sao cho thật sự hiệu quả, chuyển hóa kiến thức thành nhận thức và hành động, thành phương pháp tư duy khoa học mang tầm chiến lược của các đồng chí học viên. Cần đặc biệt chú ý phương pháp đào tạo mới, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của học viên, chú trọng tương tác giữa người truyền đạt và người nghiên cứu, thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”, lý luận gắn với thực tiễn; thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức, phong cách của học viên trường Đảng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Quang cảnh lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các học viên phát huy tính tự giác, tinh thần tự quản, thực hiện thật tốt ý kiến chỉ đạo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; vận dụng kiến thức được học để xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược, áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đại diện cho 50 học viên Lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; phát huy cao nhất ý thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong học tập, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình tham gia và hoàn thành tốt các mục tiêu lớp học đề ra./.