Chợ Mới: Nhiều tuyến đường sạt lở, giao thông chia cắt do mưa kéo dài

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN, PCCC- CNCH huyện Chợ Mới, trận mưa to kéo dài từ ngày 31/7- 01/8/2024 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt, ách tắc việc đi lại, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Trong đó, tỉnh lộ 259 có 08 điểm sạt lở, khối lượng khoảng 900m3. Tỉnh lộ 259A, đường Hòa Mục – Thanh Vận, Cao Kỳ - Thanh Vận sạt lở nhiều điểm gây khó khăn cho việc đi lại. Các tuyến đường liên thôn Bản Lù, xã Tân Sơn bị sạt lở với khối lượng lớn, Nhân dân đi lại rất khó khăn; đường thôn Bản Phát, Bản Pjải, xã Thanh Mai có 02 cầu bê tông và nền đường bị xói lở hư hỏng nặng. Tuyến đường thôn Bản Nhuần, xã Quảng Chu bị xói lở chiều dài 8m kè; đường thôn Cửa Khe, xã Quảng Chu bị xói lở khoảng 7m mặt đường.

Tại xã Thanh Vận, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở và các công trình giao thông, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Theo báo cáo của xã, đến ngày 01/8 mưa to kéo dài đã gây thiệt hại về công trình giao thông với gần chục điểm sạt lở. Trong đó tuyến đường tỉnh 259 có 08 điểm bị sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 900m3 gây ách tắc giao thông trên tuyến (đặc biệt là đoạn từ xã Nông Thượng - Thanh Vận).

Ông Hà Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Thanh Vận thông tin: Hiện nay các đơn vị chức năng đang nỗ lực san gạt bùn đất để thông đường cho người dân đi lại. Tuy nhiên việc thông tuyến gặp khó khăn do nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn. Những đoạn mặc dù đã thông tuyến nhưng còn nhiều bùn đất, trơn trượt gây khó khăn cho người dân đi lại.

Mưa to kéo dài còn gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới. Đến chiều ngày 01/8, trên địa bàn huyện có 62 ngôi nhà bị sạt taluy dương với khối lượng đất đá lớn. Trong đó, xã Thanh Vận 36 nhà, xã Mai Lạp 02 nhà, xã Thanh Mai 23 nhà, xã Bình Văn 01 nhà. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập, hiện các xã đang rà soát thống kê. Một người dân xã Như Cố tử vong do đuối nước khi đi câu cá. Hiện nay các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai đã được UBND các xã di dời đến nơi an toàn.