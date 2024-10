Khởi công xây dựng nhà ở cho 04 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai

BBK -Ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Kạn và đơn vị đồng hành Công ty cổ phần Koffman Việt Nam phối hợp với Công an các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới tổ chức khởi công xây dựng 04 căn nhà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.