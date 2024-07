Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, khu vực sạt lở tại trụ sở Công an xã Xuân Lạc

BBK - Ngày 01/7, UBND tỉnh Bắc Kạn ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sạt lở tại trụ sở Công an xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn.

Trụ sở Công an xã Xuân Lạc

Những tháng qua, thời tiết mưa nhiều đã gây ra tình trạng sạt lở tại trụ sở làm việc Công an xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều khối đất, đá từ ta luy dương đã tràn vào hành lang, trụ sở Công an xã. Nếu mưa vẫn tiếp tục kéo dài, nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao, đe dọa đến tính mạng và tài sản của các cán bộ, chiến sĩ tại đây. Hiện các cán bộ, chiến sĩ đã di chuyển đến nơi làm việc an toàn tại trụ sở UBND xã Xuân Lạc.

Trụ sở Công an xã Xuân Lạc xây dựng năm 2023, có vị trí nằm dưới chân đồi cao. Qua kiểm tra, đường sạt trượt chiều dài khoảng 170m, chiều cao 20m, nhiều khối đất đá ngấm mưa đã sạt xuống sát tường, nhão chảy, có nhiều mạch nước ngầm từ khối sạt trượt và ta luy phía sau trụ sở chảy thành dòng. Tình trạng sạt lở còn đe dọa đến nơi ở của 03 hộ dân thôn Bản Tưn.

Đất đá áp sát chân tường trụ sở.

Hiện tại, ngành chức năng, chính quyền địa phương đã tiến hành các biện pháp cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm để Nhân dân chủ động phòng tránh, hạn chế qua lại khu vực này. Tổ chức san gạt những tảng đá phía sau ta luy dương. Đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, triển khai các biện pháp thi công công trình, khắc phục san ủi dọn đất khi thời tiết thuận lợi./.