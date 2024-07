Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại hoa màu, nhà cửa của người dân

Lũ trên sông Cầu làm nhiều diện tích ngô đang thời kỳ thu hoạch tại phường Huyền Tụng

(TP. Bắc Kạn) bị gãy đổ.

Mưa lớn gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, sạt lở đường giao thông… ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh, mưa lớn đã làm đất sạt xuống nhà của 07 hộ dân ở các xã Tân Tú, Quang Thuận, Đôn Phong (huyện Bạch Thông), Lương Thượng, Xuân Dương (huyện Na Rì); hơn 7,8ha lúa, ngô, mạ tại xã Thanh Vận, Hòa Mục (Chợ Mới), Chu Hương (Ba Bể), phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) bị ngập nước, nguy cơ mất trắng; 3ha ao cá tại các huyện Na Rì, Chợ Mới bị ngập, vùi lấp.

Mưa lớn còn gây sạt lở đường giao thông tại các xã Hòa Mục (Chợ Mới), Văn Vũ, thị trấn Yến Lạc (Na Rì), đường 258, thị trấn Phủ Thông; sạt lở 01 cột điện tại xã Cao Kỳ, sạt ta luy dương trụ sở Công an xã Tân Sơn (huyện Chợ Mới).

Đất sạt vào nhà một hộ dân ở thôn Nà Xe, xã Tân Tú (Bạch Thông).

Đến chiều 03/7, mưa đã tạm ngớt, các địa phương tranh thủ huy động nhân lực tập trung khắc phục.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Kạn, từ đêm 03 đến sáng ngày 04/7, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm, người dân cần cảnh giác để phòng tránh thiệt hại do thiên tai/.