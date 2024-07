Đã đưa được thi thể nạn nhân vụ sập hang ra ngoài, bàn giao cho gia đình

Đến 4 giờ 15 phút sáng ngày 02/7, chính quyền địa phương và lực lượng Công an đã bàn giao tử thi cho gia đình

Như tin đã đưa, chiều 30/6 tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ sập hang đá khiến 02 người bị mắc kẹt. Đêm cùng ngày, 01 người đã được đưa ra ngoài an toàn. Còn ông Ma Văn Thế, trú tại thôn Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn bị đất đá vùi lấp trong hang.

Ông Long Minh Giám, Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn cho biết: Khoảng 22h 15 phút ngày 01/7, đội cứu hộ phát hiện được vị trí nạn nhân Ma Văn Thế bị vùi lấp. Do công tác đào bới rất khó khăn nên đến 1 giờ 20 phút ngày 02/7 mới đưa được nạn nhân ra khỏi hang. Khoảng 2 giờ sáng, Đội cứu hộ bàn giao tử thi cho chính quyền địa phương và Công an để làm công tác khám nghiệm tử thi. Đến 4 giờ 15 phút, chính quyền địa phương và lực lượng Công an đã bàn giao tử thi cho gia đình nạn nhân.

4 giờ 30 phút ngày 02/7, các lực lượng kết thúc công việc cứu hộ, cứu nạn./.