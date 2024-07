Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn

Quang cảnh buổi làm việc.

Các ông: Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo kết quả giám sát, đối với tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024, việc lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn tỉnh đã và đang được thực hiện bảo đảm theo quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để tổ chức thực hiện. Qua giám sát tại các địa phương và trường học cho thấy, việc lựa chọn sách giáo khoa đều được thực hiện từ các tổ chuyên môn trong nhà trường và qua Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa với đầy đủ các thành phần theo quy định để xem xét, đề xuất, lựa chọn.

Đối với việc mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, từ năm 2021 đến năm 2024, tổng kinh phí ngân sách tỉnh đã phân bổ để mua sắm thiết bị trường học trên 373,5 tỷ đồng; số đã thực hiện được 179,772 tỷ đồng, bằng 48,13% tổng kinh phí đã phân bổ. Các trường học mới được công nhận đạt chuẩn quốc gia cơ bản được trang bị đủ thiết bị dạy học tối thiểu; số lượng, chủng loại thiết bị dạy học tối thiểu của các trường so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đáp ứng khoảng 80% đối với mầm non, khoảng 65% đối với tiểu học, khoảng 60% đối với trung học cơ sở và khoảng 45% đối với trung học phổ thông.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi làm rõ một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong dự thảo báo cáo kết quả giám sát đã nêu, nhằm thực hiện tốt các quy định mua sắm sách giáo khoa và thiết bị trường học trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu giao thư ký Đoàn giám sát phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, phòng chuyên môn của UBND các huyện, thành phố trong tỉnh hoàn thiện đảm bảo số liệu thống nhất. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh rà soát lại hệ thống thiết bị trường học hiện có, số còn thiếu để đăng ký nhu cầu mua sắm bảo đảm phù hợp, thiết thực, tránh lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị năm 2024 để kịp thời cung cấp thiết bị phục vụ năm học mới…/.