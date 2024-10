Nâng cao chất lượng tham mưu trong chỉ đạo, thực hiện chính sách về giáo dục và đào tạo

Theo báo cáo, thời gian qua, ngành Giáo dục Bắc Kạn chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ dạy và học theo đúng thời gian năm học. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cơ bản hoàn thành tốt theo kế hoạch. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn học sinh các cấp học phổ thông có nhiều chuyển biến tích cực. Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024, tỉnh Bắc Kạn đoạt 18 giải; kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 97,40% (vượt chỉ tiêu tỉnh giao). Thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với các cấp học đã đi vào nền nếp. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được quan tâm thực hiện hiệu quả. Công tác PCGD-XMC tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao; cảnh quan môi trường trường học ngày càng xanh - sạch - đẹp; ngành đã tích cực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác quản lý, dạy và học...

Năm học 2024-2025, tỉnh Bắc Kạn có 280 trường mầm non, phổ thông; 9 trung tâm giáo dục thường xuyên. Các trường phổ thông giảm 02 trường so với năm học trước. Số điểm trường lẻ còn 399 điểm, giảm 25 điểm so với năm học 2023-2024 (mầm non giảm 8 điểm, tiểu học giảm 17 điểm).